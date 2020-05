Fiorentina, Commisso scalda i tifosi: "Sogno di portare Messi, Ronaldo o Mbappé"

Il calcio è ancora fermo ma a Firenze c'è chi guarda avanti e lo fa con la massima ambizione. Rocco Commisso ha già fatto sognare i tifosi viola con un progetto importante, ma il patron italo-americano ora pensa davvero in grande.

Ai microfoni di 'Sportmediaset', il presidente della non si pone limiti in materia di calciomercato:

" Il giocatore che sogno di portare in viola? Messi, Ronaldo, Mbappé … Si può sognare, ma siamo la Fiorentina, bisogna essere pratici e capirlo, anche da parte dei tifosi. Non è che non vogliamo, è che al momento non possiamo. Non abbiamo preso nessuna decisione, al momento, su nuovi giocatori”.

Fondamentale sarà la costruzione di un nuovo impianto, tema sul quale Commisso insiste ormai da tanto tempo:

"Una società come la Fiorentina non può stare con meno di 100 milioni di ricavi come fanno le squadre con introiti maggiori. Difficile comprare giocatori importanti se i ricavi non aumentano, per questo lo stadio è importante. Credo che tutti abbiano il nostro problema, quello di non poter investire più come prima; l’importante è poter mettere sul piatto altri giocatori".