Fiorentina, Commisso vuole convincere Chiesa: rinnovo e fascia da capitano

Il nuovo patron della Fiorentina offrirà a Chiesa il raddoppio dell'ingaggio e un progetto ambizioso, la decisione finale spetterà al giocatore.

Il futuro di Federico Chiesa non è ancora scritto. Il nuovo patron Rocco Commisso, come anticipato da Diego Della Valle, farà un tentativo per convincere l'esterno a restare alla nonostante la corte serrata di e .

In particolare, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Commisso offrirà al padre Enrico il rinnovo di un anno con raddoppio dell'ingaggio più bonus e la fascia da capitano.

L'Intenzione di Commisso è quella di trattenere Chiesa almeno per un'altra stagione, promettendogli anche di costruire una Fiorentina che possa competere per un posto in Europa.

In tal senso va letta la volontà di aumentare l'attuale monte ingaggi e di offrire la panchina a uno tra Gattuso e Semplici, anche se il sogno di Commisso sarebbe Luciano Spalletti.

A questo punto insomma la scelta finale spetterà ovviamente a Chiesa, che dovrà decidere se provare a rilanciare la Fiorentina o lottare subito per lo Scudetto altrove.

Il giocatore in realtà avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la Juventus per un quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione. L'arrivo di Commisso a Firenze però potrebbe cambiare tutto.