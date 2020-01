Fiorentina, Commisso apre all'addio di Chiesa: "Ma solo per un'offerta favorevole"

Federico Chiesa adesso può davvero lasciare la . Il via libera arriva per la prima volta dalle parole di Rocco Commisso, che intervistato da 'Lady Radio' apre alla cessione.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il presidente della Fiorentina però ovviamente sottolinea che conterà la volontà di Chiesa e soprattutto che servirà una buona offerta.

"Enrico Chiesa? L'ho già visto. Sono venuto qui a Firenze sette volte da quando ho comprato la Fiorentina e ci siamo visti tante volte. Ho parlato sia con Enrico che non Federico: se vorrà andare via forse potrà andare, sempre che arrivi un'offerta favorevole per la Fiorentina. Mi piacerebbe avere giocatori che possano diventare delle bandiere come Scirea, Baresi, Maldini, Collovati, Totti o Antognoni".