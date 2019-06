Fiorentina a Commisso, accordo trovato: affare da 180 milioni

Intesa raggiunta tra i Della Valle e Rocco Commisso per la cessione della Fiorentina all'imprenditore italo-americano: operazione da 180 milioni.

Per l'annuncio ufficiale bisognerà attendere i classici tempi burocratici, ma Rocco Commisso è virtualmente il nuovo proprietario della . Accordo trovato con la famiglia Della Valle e cambio al timone sancito.

Lo fa sapere la 'Gazzetta dello Sport', spiegando come l'imprenditore italo-americano abbia incontrato gli attuali patron viola a Milano presso gli uffici della Tod's: un incontro di circa 2 ore proficuo, visto che è stata decretata l'intesa per il passaggio di consegne della Fiorentina.

Affare da 180 milioni di euro , ecco quanto verserà Commisso ai Della Valle per mettere le mani sulla società gigliata: il prossimo numero uno dei toscani era accompagnato dal suo braccio destro, Joe Barone.

I due, dopo il summit coi Della Valle, si sono recati in uno studio notarile: nei piani di Commisso, una volta acquistata la Fiorentina, c'è anche l'intenzione di far nascere una cittadella dello sport. Ribaltone in casa viola.