Fiorentina-Cittadella dove vederla? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina prova a uscire dalla crisi contro il Cittadella: tutte le informazioni sul match di Coppa Italia e dove vederlo in tv e streaming.

In crisi nerissima in campionato e reduce da tre sconfitte di fila, l'ultima quella di sabato sera contro il , la accoglie l'impegno Coppa : l'avversario della formazione di Montella è il , ormai una realtà della Serie B dopo aver sfiorato l'accesso alla massima serie nella scorsa stagione.

Si tratta del quarto turno di , quello che apre le porte degli ottavi di finale. La Fiorentina inizia questa sera il proprio cammino nella competizione, mentre il Cittadella ha già avuto la meglio nei turni precedenti ddl (3-0 nel derby) e del (successo ai calci di rigore dopo il 3-3 dei tempi supplementari). Al Franchi si giocherà in gara secca.

Favorita per il passaggio del turno è naturalmente la Fiorentina, ma il Cittadella proverà a giocare sulle ali dell'entusiasmo come sta facendo da anni in B. Dopo aver perso la finale playoff contro il , i veneti sono attualmente secondi in campionato, dietro all'imprendibile e con gli stessi punti di Pordenone, e .

La vincente di Fiorentina-Cittadella, come detto, approderà agli ottavi di finale di Coppa Italia: ad attenderla ci sarà l' . Se a passare saranno i viola, si tratterà di un remake della doppia semifinale della scorsa edizione, che ha visto prevalere i bergamaschi.

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Cittadella: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-CITTADELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Cittadella

Fiorentina-Cittadella Data: 3 dicembre 2019

3 dicembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : RaiSport

RaiSport Streaming: Rai Play, sito Rai Sport

ORARIO FIORENTINA-CITTADELLA

La gara tra Fiorentina e Cittadella chiuderà la prima giornata di Coppa Italia: è infatti in programma nella serata di martedì 3 dicembre, con calcio d'inizio alle ore 21. Si giocherà al Franchi di Firenze. In caso di pareggio al 90' si andrà ai supplementari e agli eventuali calci di rigore, senza la possibilità di ripetere il match a campi invertiti.

Così come le altre partite del quarto turno di Coppa Italia, anche Fiorentina-Cittadella sarà visibile in chiaro e gratuitamente sulla Rai: sarà Rai Sport a trasmettere la sfida tra la formazione di Montella e quella di Venturato. La telecronaca sarà affidata a Tiziana Alla.

Anche in questo caso sarà possibile avvalersi di uno per assistere a Fiorentina-Cittadella, con due opzioni: il sito di Rai Sport, che trasmetterà la gara in diretta, oppure l'applicazione RaiPlay, scaricabile su pc, smartphone oppure tablet.

Montella si ritrova senza Pezzella, Chiesa e Ribery, tutti infortunati. Nemmeno Boateng è al meglio a causa di un affaticamento. Davanti dovrebbe dunque toccare a Ghezzal, Vlahovic e Sottil, con Pedro pronto a entrare a gara in corso. Sulla destra può giocare Venuti.

Tanto turnover invece per il Cittadella, che ha i playoff di Serie B come obiettivo principale. In campo dovrebbero scendere parecchie seconde linee. La formazione, anzi, può essere quasi completamente diversa da quella vista sabato a Crotone, con l'ex giallorosso Celar e Luppi che si preparano per formare la coppia d'attacco.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Camigliano, Rizzo; Bussaglia, Iori, Proia; Panico; Celar, Luppi. All. Venturato.