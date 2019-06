Fiorentina, Chiesa dice "no" all'estero: sfida solo tra Inter e Juventus

Federico Chiesa sembra in procinto di lasciare la Fiorentina, ma ha rifiutato il Bayern Monaco. Inter e Juventus duellano per il talento italiano.

Federico Chiesa diventerà a breve uno degli uomini-mercato di questa finestra estiva. Lo diventerà a breve, ma non subito, perché la dovrà prima risolvere il 'nodo' societario, con Rocco Commisso arrivato in Italia ieri ed in procinto di acquistare la Viola.

Il classe 1997 aveva degli accorsi con la proprietà Della Valle, ma adesso cambia tutto. C'è quindi soltanto da aspettare per capire cosa vorrà fare la Fiorentina con il futuro di Chiesa. Ma intanto una novità c'è ed è anche forte.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, Federico Chiesa ha deciso di non andare all'estero, in qualsiasi caso. Respinta, nello specifico, la corte del , che aveva offerto al giocatore un ingaggio da favola (quasi 7 milioni).

Il suo futuro sarà quindi ancora in , o alla Fiorentina o soltanto da altre due squadre. e , infatti, in Italia sembrano le uniche decise a puntare su Chiesa. Antonio Conte avrebbe voluto Federico già al ; Maurizio Sarri, a un passo dalla panchina bianconera, ha fatto di tutto per averlo al .

La Juventus prima di lanciarsi su Chiesa dovrà capire la posizione di Douglas Costa, che è in bilico. La Vecchia Signora potrebbe inserire nella trattativa con la Fiorentina uno tra Mandragora e Orsolini (che dovranno prima essere riscattati).

L'Inter invece potrebbe giocarsi la carta Gagliardini, già cercato in passato dalla Fiorentina. Anche Andrea Pinamonti piace alla Viola e potrebbe essere 'usato' per abbassare notevolmente il prezzo di Chiesa.

La sfida si prospetta dura e anche lunga. Entrambi i club italiani offrono al giocatore un ingaggio da 5 milioni netti l’anno. Ma si andrà per le lunghe con la trattativa con la Fiorentina, visto che al monento le due società non sanno nemmeno con chi dover trattare. Prima la questione societaria, quindi, poi partirà il mercato, sia in entrata che in uscita.