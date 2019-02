Fiorentina, Chiesa da urlo: 8 goal e 2 assist nelle ultime 9 partite

Federico Chiesa continua a trascinare la Fiorentina: in Coppa Italia a segno in tre turni di fila, come Dybala nel 2016-2017.

Nel 3-3 della Fiorentina contro l'Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia c'è stato nuovamente lo zampino di Federico Chiesa. L'esterno viola continua ad essere protagonista indiscusso della sua squadra in questo inizio di 2019.

Il classe 1997 ha infatti siglato il goal del momentano 1-2 (e fornito l'assist per il 3-3 di Muriel), festeggiando al meglio in questo modo la 100esima presenza in maglia viola (21 reti in totale).

6 - Federico #Chiesa ha segnato 6 gol nelle ultime 3 partite di Coppa Italia: l’ultimo giocatore a segnare almeno un gol in ottavi, quarti e semifinali della stessa edizione era stato Paulo Dybala nel 2016/17. Talento. #FiorentinaAtalanta #CoppaItalia — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 febbraio 2019

Prendendo in considerazione tutte le competizioni il classe 1997 ha preso parte attiva a 10 goal nelle ultime 9 partite (8 goal e 2 assist). In Coppa Italia ha segnato 6 goal nelle ultime tre partite, l'ultimo giocatore a riuscire in una tale impresa è stato Dybala nella stagione 2016-2017.

Queste le sue dichiarazioni a fine partita ai microfoni di Rai Sport. Impossibile, in primis, non rendere omaggio ad Astori.