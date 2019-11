Fiorentina, Chiesa si allena a parte: in dubbio per il Lecce

Dopo aver saltato la trasferta di , Federico Chiesa rischia di dare forfait anche per -, anticipo della quattordicesima giornata di in programma sabato sera.

Chiesa infatti, come comunicato dalla società viola sui social, oggi si è allenato ancora a parte a causa del fastidio alla coscia accusato negli ultimi giorni.

L'esterno prosegue quindi nel suo percorso di recupero, ma a questo punto sembra difficile che possa tornare a disposizione già contro il Lecce.

Dopo la gara di Verona, intorno alle condizioni di Chiesa, c'era stato un piccolo caso con Montella che aveva spiegato come fosse stato il giocatore a decidere di tirarsi fuori.

