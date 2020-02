Fiorentina, Castrovilli torna in gruppo: sarà convocato per l'Atalanta

Gaetano Castrovilli torna ad allenarsi con il resto della squadra e procede verso il pieno recupero: sarà convocato per Fiorentina-Atalanta.

Dopo il pesante stop sul campo della e le successive dure polemiche la prova a voltare pagina: a Firenze arriva un cliente scomodo come l' di Gasperini, ma mister Iachini può sorridere per il recupero di Gaetano Castrovilli.

Il giovane centrocampista viola si era fermato durante la sfida casalinga contro il a causa di un improvviso giramento di testa, che lo aveva costretto al cambio e agli esami in ospedale. Soltanto un grande spavento per il giocatore, che è tornato oggi ad allenarsi con il resto del gruppo.

Vera e propria rivelazione della prima parte di stagione in casa viola, Castrovilli sarà convocato per la delicatissima sfida contro i nerazzurri, salvo imprevisti. Iachini ritrova dunque un perno del centrocampo proprio nel momento in cui la squadra toscana è chiamata a rialzare la testa contro un avversario tutt'altro che semplice da affrontare.