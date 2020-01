Fiorentina, Castrovilli si ferma e chiede il cambio: "Mi gira la testa, non capisco niente"

Gaetano Castrovilli costretto al cambio nella ripresa di Fiorentina-Genoa, il centrocampista si ferma a terra: "Non capisco niente...".

Un pomeriggio complicato per la , che chiude in parità la sfida interna contro il e perde Gaetano Castrovilli, costretto al cambio al 65': il giocatore viola si è fermato a terra accusando dei forti giramenti di testa.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nessun particolare contrasto di gioco sembra aver causato il malore di Castrovilli, che dopo un'azione offensiva del Genoa ha richiamato l'attenzione dello staff medico chiedendo il cambio: "Mi gira la testa, non capisco niente".

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Il giocatore ha avvertito anche forti conati di vomito ed è stato subito portato in ospedale per effettuare gli accertamenti del caso. Il talento viola ha comunque lasciato il campo sulle sue gambe e il problema non sembra essere troppo grave, ma soltanto gli esami sapranno approfondire la causa.

Beppe Iachini, a 'Sky', nel dopopartita ha provato a fare luce su quanto accaduto.