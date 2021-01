Fiorentina-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina e Cagliari si sfidano per la 17esima giornata di Serie A: in questa pagina tutte le informazioni, dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 10 gennaio 2021

10 gennaio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo la vittoria contro la , tutti si aspettavano un cammino differente da parte della Fiorentina , che invece ha intrapreso ad altalenare tra tanti risultati opachi. Dall'altro lato il Cagliari , in caduta libera nelle ultime giornate di Serie A .

La Fiorentina arriva a questo appuntamento dopo la secca sconfitta contro la Lazio , che non ha lasciato scampo alla Viola. Il Cagliari ha incassato una sconfitta inaspettata per certi versi, contro il di Pippo Inzaghi.

Adesso entrambe le squadre devono stare attente alla classifica : servirà prima di tutto salvarsi e mettere in cascina alcuni punti, poi si potranno fare eventuali discorsi di ogni altro tipo.

La squadra di Prandelli ha incassato anche il verdetto su Ribery , infortunatosi a una rotula contro la , anche se per il francese sono state escluse lesioni capsulo-legamentose.

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-CAGLIARI

La partita tra Fiorentina e Cagliari si giocherà domenica 10 gennaio, a tre giorni dal turno infrasettimanale dell'Epifania. Si inizierà alle ore 18, come primo dei due posticipi della domenica.

Fiorentina-Cagliari sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che ha acquisito i diritti per la trasmissione di 7 partite su 10 di ogni giornata di . In particolare, sarà possibile assistere alla sfida tra la formazione di Prandelli e quella di Di Francesco sul canale Sky Sport Serie A, al numero 202 del satellite.

Sarà possibile assistere a Fiorentina-Cagliari non soltanto in tv, ma anche in grazie a Sky Go, l'applicazione che Sky mette a disposizione degli abbonati e che si può facilmente scaricare sul proprio pc, smartphone o tablet.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie al quale si può scegliere il meglio della programmazione satellitare. Si potrà assistere anche a Fiorentina-Cagliari previo l'acquisto di uno dei pacchetti a disposizione.

IN DIRETTA SU GOAL

Come sempre, Goal vi darà la possibilità di seguire in tempo reale la diretta testuale di Fiorentina-Cagliari. Commento della partita minuto per minuto e informazioni sul match lungo tutto l'arco della giornata.

L'infortunato Franck Ribery non ci sarà, inoltre mancherà anche Castrovilli, squalificato. Prandelli perde due pezzi chiave dello scacchiere, che potrebbero essere rimpiazzati da Bonaventura e Kouamé, favoriti rispettivamente su Duncan e Eysseric. Sulla fascia destra e nel cuore della difesa Caceres e Milenkovic tornano in possesso della loro maglia dopo il turno di riposo.

Il Cagliari non avrà Nandez, dopo l'espulsione rimediata contro il Benevento: l'uruguaiano salterà anche la sfida successiva contro il Milan. Mancheranno anche gli infortunati Carboni, Faragò, Godin e Rog. Nel 4-2-3-1 rossoblù Nainggolan dovrebbe giostrare mediana al fianco di Marin, con Sottil, Joao Pedro e il rientrante Ounas alle spalle di Simeone. Coperta corta in difesa, con Lykogiannis che però ritorna dalla squalifica.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamé.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Nainggolan, Marin; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone.