Fiorentina-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina sfida il Cagliari nella 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Cagliari

Fiorentina-Cagliari Data: 24 ottobre 2021

24 ottobre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita il Cagliari di Walter Mazzarri nella 9ª giornata di Serie A. I toscani sono noni in classifica con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 4 sconfitte, i sardi si trovano invece al penultimo posto a quota 6, con un cammino di una vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Il bilancio nei 40 precedenti giocati in Serie A in casa della Fiorentina è nettamente favorevole ai gigliati, che conducono con 27 vittorie, 8 pareggi e 5 affermazioni degli isolani. L'ultima vittoria esterna del Cagliari è datata 13 maggio 2018: in quell'occasione un goal di testa di Pavoletti diede ai rossoblù di Diego Lopez 3 punti vitali in chiave salvezza.

I viola, che hanno ottenuto solamente 3 successi casalinghi contro i sardi nelle ultime 9 sfide, sono l'unica squadra del torneo a non aver ancora subito un goal da fuori area. I toscani vengono da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre i sardi hanno collezionato 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria contro la Sampdoria nell'ultimo turno.

Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina con 4 reti all'attivo, ha già realizzato 3 goal in carriera al Cagliari. Fra i rossoblù il miglior realizzatore è invece il brasiliano João Pedro, autore finora di 6 goal: l’ultimo giocatore rossoblù ad arrivare almeno a sette nelle prime nove gare stagionali giocate dai sardi in Serie A fu Roberto Muzzi nel 1998/99.

La difesa dei toscani dovrà prestare inoltre grande attenzione a Keita Balde: il senegalese ha infatti nella Fiorentina la sua vittima preferita in Serie A, con 4 goal segnati in carriera. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-CAGLIARI

Fiorentina-Cagliari si disputerà il pomeriggio di domenica 24 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà l'81ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, è in programma alle ore 15.00.

La sfida Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Fiorentina-Cagliari su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

La gara del Franchi, Fiorentina-Cagliari, sarà visibile su DAZN in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app in base al proprio sistema operativo (Android o iOS) e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Italiano si affiderà probabilmente al consueto 4-3-3. Out l'ex Sottil, fermato per un turno dal Giudice sportivo, oltre agli infortunati Dragowski, Pulgar e Cerofolini. In dubbio anche il russo Kokorin. Nel tridente offensivo Vlahovic agirà da centravanti, con Callejón e Nico González esterni offensivi. A centrocampo Torreira sarà il playmaker, con Bonaventura e l'altro ex Duncan (favorito su Castrovilli) mezzali. In difesa Odriozola e Biraghi si candidano come terzini, con Milenkovic e Martinez Quarta (favorito su Igor e Nastasic) come coppia centrale davanti al portiere Terracciano. L'alternativa è il 3-5-2 con l'innesto di Benassi a centrocampo al posto di Odriozola.

Mazzarri potrebbe passare al 4-4-2. Assenti, tutti per infortunio o problemi fisici, i vari Walukiewicz, Dalbert, Ladinetti, Ceter e Rog. Fra i pali agirà Cragno, davanti a lui Caceres, Godin e Carboni sono certi del posto mentre si giocano una maglia Zappa e Ceppitelli. A centrocampo Nandez e Lykogiannis saranno i due esterni, mentre in mezzo Strootman agirà davanti alla difesa assieme a Marin. In attacco conferma per l'esplosivo tandem formato dal senegalese Keita e dal brasiliano João Pedro.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejón, Vlahovic, Nico González.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Strootman, Marin, Lykogiannis; Keita, João Pedro.