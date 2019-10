Fiorentina, Caceres ko: lesione di primo grado al bicipite femorale

La Fiorentina perde Martin Caceres per i prossimi impegni: lesione muscolare per il difensore viola, meno grave del previsto il problema di Lirola.

La sconfitta maturata contro la porta in casa viola un'altra brutta notizia: la perde per i prossimi impegni anche Martin Caceres, per il quale è stata confermata la lesione del bicipite femorale destro.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questo il comunicato diffuso dalla squadra toscana in seguito agli esami strumentali di Caceres e Lirola:

"ACF Fiorentina comunica che i calciatori Martin Caceres e Pol Lirola sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali dopo essere stati costretti a lasciare il campo durante la gara di ieri. Per il calciatore Pol Lirola sono state escluse lesioni muscolo tendinee, mentre Martin Caceres ha riportato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale destro. I calciatori hanno già iniziato le cure del caso e le loro condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni".

Sospiro di sollievo invece per Lirola, che non ha riportato lesioni e dunque tornerà a breve ad allenarsi con il gruppo. Da valutare i tempi di recupero del difensore uruguaiano, che salterà sicuramente le prossime due partite contro e .