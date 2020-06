Fiorentina-Brescia, le formazioni ufficiali: Ribery subito titolare

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Brescia: Iachini recupera Ribery che gioca dal 1' nel tridente con Chiesa e Vlahovic. Lopez in emergenza.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Duncan; Chiesa, Vlahovic, Ribery

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Papetti, Semprini, Mateju; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zhrmal; Skrabb, Donnarumma.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

La ventisettesima giornata di parte dal 'Franchi' dove la ospita il , in una gara che potrebbe dire già molto sul finale di stagione delle due squadre.

Iachini recupera Ribery e abbandona il 3-5-2 schierando dal 1' un tridente composto dal francese insieme a Chiesa e Vlahovic. Caceres e Dalbert sono i due terzini. Pulgar in regia, Castrovilli e Duncan agiranno da mezzali.

Lopez è in piena emergenza soprattutto in difesa: debutta il Primavera Papetti accanto a Semprini. In attacco, senza Balotelli, tocca alla coppia Skrabb-Donnarumma con Zhrmal alle loro spalle. A centrocampo Dessena e Bjarnason la spuntano su Romulo.