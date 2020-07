Fiorentina-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina e Bologna si sfidano nel Derby dell'Appennino della 37ª e penultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

FIORENTINA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 luglio 2020

29 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Fiorentina di Beppe Iachini sfida in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel Derby dell'Appennino della 37ª e penultima giornata di , in una gara fra squadre di centro classifica. I toscani sono dodicesimi con 43 punti conquistati, frutto di 10 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte, gli emiliani invece si trovano all'11° posto con 46 punti e un cammino di 12 successi, 10 pareggi e 14 sconfitte.

Nei 67 precedenti casalinghi in Serie A, i viola dominano sul piano statistico con 37 successi, 17 pareggi e 13 affermazioni rossoblù. L'ultimo colpo esterno del Bologna in casa della Fiorenitna risale al 17 gennaio 2010, quando i felsinei, guidati in quell'occasione da Franco Colomba, superarono 2-1 al Franchi i gigliati con reti di Giménez e Di Vaio (di Mutu l'unica marcatura avversaria).

Quella è stata la sola vittoria esterna dei rossoblù con i viola nell'ultimo decennio: per il resto si sono infatti registrati 2 pareggi, incluso quello della sfida più recente della scorsa stagione, e ben 6 vittorie consecutive dei padroni di casa toscani.

Federico Chiesa è il miglior realizzatore della squadra di Iachini con 7 reti all'attivo, il giovane gambiano Musa Barrow è invece diventato il bomber stagionale dei felsinei con 9 marcature in campionato.

La Fiorentina viene da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta di misura in casa della Roma nelle ultime 4 giornate, mentre il Bologna ha riportato un pareggio, 2 sconfitte e un successo interno sul Lecce nel confronto più recente. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-BOLOGNA

Fiorentina-Bologna si disputerà la sera di mercoledì 29 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio deel Derby dell'Appennino, che sarà il 136° in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 21.45.

Il Derby dell'Appennino Fiorentina-Bologna sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

Chi lo preferisse, potrà vedere Fiorentina-Bologna anche in diretta . Per gli abbonati Sky la soluzione è rappresentata da Sky Go, attraverso cui sarà possibile seguire il match sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, previo scaricamento dell'apposita app per sistemi Android e iOS.

Tutti gli altri tifosi e appassionati potranno invece acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione in streaming dei principali eventi sportivi offerti dalla tv satellitare, fra i quali anche le gare di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal avrete inoltre la possibilità di seguire il Derby dell'Appennino, Fiorentina-Bologna, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, le azioni principali e gli evenit dal 1° minuto a fischio finale.

Iachini ritrova a centrocampo Castrovilli dopo il turno di squalifica, mentre avrà ancora ai box il portiere titolare Dragowski e Benassi, infortunati. Fra i pali conferma per Terracciano, davanti a lui una difesa a tre praticamente scolpita con Milenkovic e Caceres ai lati di capitan Pezzella. Dubbi in mediana, dove Ghezzal e il rientrante Castrovilli potrebbero essere le due mezzali, con Duncan favorito su Badelj e Pulgar nel ruolo di playmaker. Sulle fasce a destra Chiesa è in vantaggio su Venuti, mentre a sinistra potrebbe rivedersi Dalbert se supererà qualche acciacco fisico. Diversamente sarà confermato Lirola. In attacco ballottaggio fra Cutrone e Kouamé fra chi affiancherà Ribery.

Mihajlovic non avrà a disposizione lo squalificato Palacio, che si aggiunge agli infortunati Bani, Schouten e Tomiyasu. Davanti Barrow dovrebbe spuntarla su Santander per il ruolo di prima punta. Alle sue spalle ballottaggio per una maglia fra Orsolini e Skov Olsen, mentre sembrano sicuri di una maglia da titolare Soriano e Sansone. Sulla mediana è possibile il ritorno dal 1' di Poli affianco al cileno Medel. In porta giocherà Skorupski, mentre Danilo e Denswil saranno i due centrali e Mbaye e Djiks, quest'ultimo favorito su Krejci, agiranno da terzini.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella. Caceres; Chiesa, Ghezzal, Duncan, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.