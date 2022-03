Fiorentina-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Fiorentina-Bologna

• Data: domenica 13 marzo 2022

• Orario: 12.30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Tra le sfide che proporrà il 29° turno di campionato c’è anche il Derby dell’Appennino. Protagoniste della gara saranno ovviamente Fiorentina e Bologna, due compagini che andranno alla ricerca di quel risultato che possa consentire loro di rilanciarsi in campionato dopo alcuni risultati non propriamente esaltanti.

Tra le sfide che proporrà il 29° turno di campionato c'è anche il Derby dell'Appennino. Protagoniste della gara saranno ovviamente Fiorentina e Bologna, due compagini che andranno alla ricerca di quel risultato che possa consentire loro di rilanciarsi in campionato dopo alcuni risultati non propriamente esaltanti.

I viola, nelle ultime due uscite di campionato hanno messo in cascina un solo punto, quello ottenuto in casa nello scorso turno in casa con il Verona, e devono inoltre dimostrare di essersi messi alle spalle le dolorose sconfitte patite in pieno recupero contro il Sassuolo (in campionato) e la Juventus (nella semifinale d'andata di Coppa Italia). Gli uomini di Italiano, a causa degli ultimi risultati, hanno visto farsi più in salita la strada che porta ad una qualificazione europea e dovranno quindi cercare di non perdere ulteriore terreno da Roma, Atalanta e Lazio, ovvero le rivali al momento più alla portata. Per i gigliati sono 43 i punti totalizzati nelle ventisette partite giocate nel torneo. Anche il Bologna è a caccia di quel successo che non è riuscito ad ottenere nelle ultime due giornate. I felsinei sono infatti reduci da due pareggi consecutivi: quello esterno per 1-1 sul campo della Salernitana e quello interno a reti bianche contro il Torino. Gli uomini guidati da Sinisa Mihajlovic veleggiano nelle zone a ridosso della metà classifica. Con i loro 33 punti sono assolutamente sereni in ottica salvezza, ma sono troppo distanti da quelle posizioni che possano consentire loro di dare un senso diverso al finale di stagione. La gara che si è giocata nel girone d'andata ha visto prevalere la Fiorentina in trasferta per 3-2. Era il 5 dicembre, si giocava il sedicesimo turno di campionato e a decidere furono le reti di Maleh, Biraghi e Vlahovic. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-BOLOGNA

Fiorentina e Bologna si affronteranno domenica 13 marzo 2022 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 12,30.

DOVE VEDERE FIORENTINA-BOLOGNA IN TV

Il ‘lunch match’ del 29° turno di Serie A verrà trasmesso in diretta sia da DAZN che da Sky.

Nel primo caso, Fiorentina-Bologna sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutti i televisori collegabili ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Nel secondo invece, i canali di riferimento saranno Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Alberto Santi a curare la telecronaca di Fiorentina-Bologna per DAZN. Al suo fianco ci sarà Emanuele Giaccherini per il commento tecnico.

Sky ha invece affidato il racconto della partita ad Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Fernando Orsi.

FIORENTINA-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Fiorentina-Bologna anche in streaming attraverso DAZN e Sky Go. La partita sarà quindi visibile su dispositivi mobili quali smartphone e tablet attraverso le apposite app compatibili con sistemi Android e iOS, o ancora su notebook e pc semplicemente collegandosi ai siti ufficiali delle due piattaforme.

Una terza opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare ai clienti che acquistano il pass Sport.

C’è un ulteriore modo per non perdersi un solo istante del Derby dell’Appennino: la diretta testuale proposta da GOAL. Attraverso il nostro portale vi accompagneremo fino al calcio d’inizio di Fiorentina-Bologna garantendovi tutte le notizie relative alle novità di formazione e in seguito vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi del match minuto per minuto fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BOLOGNA

Vincenzo Italiano si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale la linea difensiva davanti a Terracciano dovrebbe essere composta ancora da Venuti, Milenokovic, Igor e Biraghi. Chiavi del centrocampo affidate a Torreira, mentre in attacco Piatek sarà il perno centrale che potrebbe essere completato da Gonzalez e Saponara. Rientra dalla squalifica Bonaventura.

Sinisa Mihajlovic disegnerà la sua squadra con un 3-4-3 nel quale il terzetto difensivo davanti a Skorupski prevederà Soumaoro, Medel e uno tra Binks e Mbaye. Dijks e Hickey presidieranno gli esterni, mentre in attacco ci saranno Orsolini e Soriano a supporto di Arnautovic, al rientro.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Binks; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Soriano