Fiorentina, Boateng stregato da Chiesa: "Può diventare il più forte del mondo"

Dopo la breve ma affascinante avventura al , Kevin-Prince Boateng riparte dalla di Commisso, che alza l'asticella delle proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Il giocatore ghanese è rimasto impressionato dalle qualità di Federico Chiesa, sul quale si è soffermato con parole importanti.

Intervistato a 'La Nazione', l'ex vede nel talento di Chiesa un potenziale incredibile:

"Chiesa è di un’altra categoria. Ha tutto: tecnica, forza, velocità, tenacia, tiro, dribbling. Se avrà la testa giusta, potrà diventare uno dei tre giocatori più forti del mondo. Forse addirittura il più forte , lui si può fare male solamente da solo. In che senso? A questi livelli è la testa che fa la differenza, perché poi un po’ di talento per giocare ce l’abbiamo tutti, chi più e chi meno. Ma Federico è uno che se si mette in testa di diventare il più forte di tutti, ci riesce . Guardate che è la prima volta che dico una cosa del genere di un mio compagno. Ragazzi, davvero, non ho mai visto un giocatore così forte vestito così male…. Devo portare Federico a fare shopping, ma parecchio eh, si veste in modo improbabile".

Boateng svela poi il retroscena di mercato al termine dell'avventura con il Milan, quando fu vicino al di Ferguson:

"Nessuno sa che dopo il Milan ho avuto l’opportunità di andare al Manchester United, ma Ferguson poi si chiede: in che ruolo lo faccio giocare questo? Sapevo fare troppe cose, ma per lui nessuna in modo preciso. Il trasferimento sfumò, io poi mi sono dedicato a un tipo di lavoro specifico. Giocare come falso nueve mi piace, mi sono specializzato dopo anni in cui ero considerato un jolly. Prima era un vantaggio, ogni volta cambiavo ruolo e gli altri non sapevano come prendermi. Poi però ho pagato le conseguenze di questa situazione".