Fiorentina-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La domenica di Serie A si apre con Fiorentina contro Benevento: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

FIORENTINA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 novembre 2020

22 novembre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Dopo l'esonero di Iachini, la Fiorentina riparte da Prandelli per poter migliorare la propria classifica. La formazione viola ospiterà il Benevento di Inzaghi, attualmente a due lunghezze dietro i padroni di casa, che hanno ottenuto otto punti nelle prime sette giornate.

La Fiorentina è reduce dal pareggio in trasferta contro il , mentre il Benevento è incappato in una dura sconfitta interna contro l'altra neopromossa . Ora il confronto per provare a risalire la china ed allontanarsi dalla zona calda.

Fiorentina e Benevento si sono affrontate nel 2017/2018, prima e unica stagione dei campani in prima del nuovo approdo nella massima serie: in casa giallorossa 3-0 in favore dei viola con le reti di Benassi, Babacar e Thereau, mentre al ritorno vittoria di misura per i toscani con Hugo.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Fiorentina-Benevento: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-BENEVENTO

La prima gara della domenica dell'ottavo turno di Serie A sarà quella tra Fiorentina e Benevento, in programma al Franchi di Firenze il 22 novembre 2020 alle ore 12:30.

La gara Fiorentina-Benevento sarà trasmessa in diretta su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire il match tra e di domenica anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere al match tra Fiorentina e Benevento in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Goal vi offrirà come sempre la diretta testuale di Fiorentina-Benevento con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Prandelli dovrebbe proporre il 4-2-3-1 per la sua prima con la Fiorentina: Kouamé e Ribery esterni, Castrovilli sulla trequarti, Vlahovic prima punta. A centrocampo coppia Amrabat-Pulgar, Dragowski in porta. Caceres, Milenkovic, il recuperato Pezzella e Biraghi in difesa.

Inzaghi proporrà il solito 4-3-2-1, con Lapadula supportato da Roberto Insigne e Sau, mentre Caprari è squalificato. In mezzo Ionita, Schiattarella e Dabo, tra i pali ci sarà Montipò. Difesa a quattro composta da Letizia, Glik, Caldirola e Foulon. Ancora out Iago Falque.

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula.