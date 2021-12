Fiorentina-Benevento dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming e formazioni della partita

FIORENTINA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Benevento

Fiorentina-Benevento Data: 15 dicembre 2021

15 dicembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Italia 1

Italia 1 Streaming: Mediaset Play

In settimana torna la Coppa Italia, con Fiorentina-Benevento tra le sfide in programma per i sedicesimi di finale: la vincente affronterà il Napoli agli ottavi.

La Fiorentina sta disputando una stagione di alto profilo, iniziata con il successo per 4-0 contro il Cosenza ottenuto ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia. A segno Vlahovic con una doppietta, Nico Gonzalez e Venuti.

Più complicato il passaggio del turno per il Benevento, avvenuto contro la SPAL. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, Moncini ha segnato il goal della vittoria su rigore allo scadere del secondo tempo supplementare.

Viola e giallorossi si sono incontrati 4 volte, tutte in Serie A. I toscani hanno vinto 3 sfide, mentre i campani ne hanno vinta una: quella della scorsa stagione al ‘Franchi’, con goal decisivo di Improta.

In questo articolo troverete molte altre informazioni riguardo a Fiorentina-Benevento: dagli aggiornamenti sulle formazioni a delle indicazioni su dove sarà la diretta tv e streaming della partita.

ORARIO FIORENTINA-BENEVENTO

La sfida tra Fiorentina-Benevento andrà in scena mercoledì 15 dicembre 2021 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, con il calcio d’inizio fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-BENEVENTO IN TV

Coloro che vorranno vedere il match tra viola e giallorossi potranno farlo grazie alla diretta tv in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre).

DOVE VEDERE FIORENTINA-BENEVENTO IN STREAMING

Oltre alla diretta televisiva, Mediaset offre la possibilità di vedere la partita anche in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Play. Utilizzando il pc basterà accedere al sito, mentre optando per smartphone o tablet sarà necessario scaricare l’app.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida verrà seguita anche qui su GOAL, dall’annuncio delle formazioni ufficiali fino al fischio finale del direttore di gara attraverso la consueta diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BENEVENTO

Possibile turnover da parte di Italiano, che potrebbe dare una chance a qualche giocatore che non sta trovando molto spazio. Nel consueto 4-3-3, linea difensiva a quattro davanti a Terracciano con Venuti e Biraghi sulle fasce e Igor e Martinez Quarta al centro. Pulgar in regia, con Amrabat e Maleh ai lati. In avanti Kokorin potrebbe dare un turno di riposo a Vlahovic, supportato sugli esterni da Sottil e Saponara.

4-3-3 anche per Caserta, che invece potrebbe schierare molti titolari per cercare di fare bella figura contro una squadra di Serie A. Paleari tra i pali, protetto da Vogliacco e Barba come difensori centrali e da Elia e Masciangelo come terzini. Centrocampo a tre con Ionita, Viviani e Acampora, a sostegno del tridente offensivo composto da Insigne, Lapadula e Improta.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Maleh; Sottil, Kokorin, Saponara. All. Italiano

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta. All. Caserta