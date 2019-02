Fiorentina-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina ospita l’Atalanta per la semifinale d’andata di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Avversarie in campionato nella corsa a quelle posizioni che valgono una qualificazione europea, Fiorentina ed Atalanta vedono il loro cammino incrociarsi in Coppa Italia. Le due compagini infatti, sono le protagoniste della seconda semifinale del torneo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I gigliati, reduce dall’incredibile pareggio ottenuto in extremis con l’Inter, si sono guadagnati l’accesso nel gruppo delle quattro migliori squadre della competizione dopo aver superato per 2-0 il Torino in trasferta negli ottavi e dopo aver eliminato nei quarti la Roma con un clamoroso 7-1.

Gli orobici, che sono reduci da due sconfitte consecutive patite in campionato, nel loro cammino verso le semifinali hanno invece superato prima il Cagliari in trasferta per 2-0 e poi la Juventus campione d’Italia e vincitrice delle ultime quattro edizioni del torneo, con un netto 3-0 a Bergamo.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-ATALANTA

Fiorentina-Atalanta, match d’andata del doppio confronto, si giocherà mercoledì 27 febbraio allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio della gara è in programma alle ore 21,00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ATALANTA IN TV E STREAMING

Fiorentina-Atalanta, così come tutti i match di Coppa Italia, verrà trasmessa dalla Rai, emittente che detiene i diritti televisivi della competizione. Il match sarà visibile su Rai 1 e verrà preceduto da un ampio pre-partita. Come di consueto, al termine della gara, verrà proposto un post partita all’interno del quale ci sarà spazio per gli highlights della sfida, approfondimenti e interviste ai protagonisti della gara del Franchi. Sarà inoltre possibile seguire Fiorentina-Atalanta in streaming su su laptop, smartphone o tablet, attraverso Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ATALANTA

Stefano Pioli dovrebbe disegnare la Fiorentina con l’ormai consueto 4-3-3. In difesa non ci sarà l’infortunato Pezzella, il tecnico gigliato recupera però Milenkovic che ha saltato l’ultima sfida di campionato per un attacco influenzale. Il serbo dovrebbe sistemarsi centrale al fianco di Vitor Hugo, con Laurini favorito su Ceccherini per la maglia di terzino destro. Centrocampo scolpito, mentre in attacco dovrebbe esserci Gerson dal 1’ con Chiesa e Muriel: Simeone destinato alla panchina.

Gian Piero Gasperini dovrebbe affidarsi all'abituale 3-4-1-2 nel quale non ci saranno certamente gli squalificati Djimsiti e Freuler. In difesa, ballottaggio Masiello-Mancini per una maglia da titolare al fianco di Toloi e Palomino. A centrocampo, Hateboer e Castagne saranno chiamati a presidiare le corsie esterne, mentre il duo di mediana sarà composto da De Roon e Pasalic. In attacco dovrebbe rivedersi Gomez. L’argentino è tornato a lavorare in gruppo dopo il problema al flessore che l’ha costretto a saltare l’ultima gara di campionato. Con lui ci saranno Ilicic e Zapata..

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.