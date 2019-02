Fiorentina-Atalanta, le pagelle: Chiesa 'on fire', Palomino sbaglia

Chiesa ancora decisivo con goal e assist, Muriel regala nuova linfa nel finale. Palomino sbaglia quasi tutto, Ilicic inventa calcio.

PAGELLE FIORENTINA

LAFONT 5: Inizia bene, salvo poi rendersi protagonista in negativo sui goal di Pasalic (pallone sotto alle gambe) e De Roon (respinta difettosa).

MILENKOVIC 6: Bravo a contenere nei limiti del possibile Zapata, uno che solitamente non concede grande margine d'errore.

CECCHERINI 5,5: Soffre gli attacchi atalantini della prima frazione, qualche responsabilità sul raddoppio ce l'ha. (80' LAURINI sv).

HUGO 5: Ilicic gli fa passare un bruttissimo quarto d'ora. Prova condizionata dal giallo in apertura.

BIRAGHI 5,5: Stasera pensa più alla fase difensiva che a quella di spinta.

DABO 5,5: Non offre la qualità necessaria, Pioli lo 'sacrifica' quando c'è da recuperare il risultato. (76' SIMEONE 6,5: Entra ad un quarto d'ora dal termine, quanto basta per lasciare il segno con il pallone servito a Chiesa in occasione della rete di Muriel).

BENASSI 7: Dimostra la sua tenacia su ogni pallone. La girata del 2-2 è un gioiellino di rara bellezza.

VERETOUT 5,5: In ombra rispetto alle precedenti uscite.

CHIESA 7,5: Gioca la 100esima gara con la Fiorentina, al braccio la fascia che fu di Astori. Fiducia ripagata con il personale sigillo ed un assist.

MURIEL 7: Il suo arrivo a gennaio ha completamente stravolto in positivo il gioco offensivo dei viola. Non un goal da Muriel, ma che vale oro in vista del ritorno.

GERSON 5,5: Non punge nel tridente d'attacco, sostituito per il passaggio alla difesa a tre. (52' EDIMILSON FERNANDES 5,5: Non benissimo il suo impatto con l'incontro).

PAGELLE ATALANTA

BERISHA 6: Del tutto incolpevole sulle tre reti avversarie, sulle quali le colpe spettano ad altri.

TOLOI 5: Si becca un giallo che gli farà saltare lo scontro di Bergamo. Tiepida la marcatura su Benassi.

PALOMINO 4,5: Il suo errore spalanca le porte a Chiesa e alla Fiorentina per la rimonta. Non impeccabile nemmeno nel 3-3 di Muriel.

MANCINI 5,5: Il meno peggio del reparto arretrato. Stasera non era facile anche per uno attento come lui.

HATEBOER 6: Raggiunge la sufficienza con la caparbietà mostrata nei minuti finali, quando è soltanto la traversa a negargli la gioia personale.

DE ROON 7: Il destro del nuovo vantaggio vale il prezzo del biglietto.

PASALIC 6,5: Taglia a fette la difesa toscana nella prima mezz'ora. Inserimento vincente con gentile omaggio di Lafont.

CASTAGNE 5: Chiesa è un pessimo cliente per chiunque. Se poi parliamo di questo Chiesa, allora il compito di arginarlo è ai limiti dell'impossibile.

GOMEZ 6,5: Ritrova il goal ben imbeccato da Ilicic, con cui dialoga ottimamente. (87' BARROW sv)

ILICIC 7,5: Disegna calcio, infliggendo due bei dispiaceri ai suoi ex tifosi. Due assist da campione che mettono alle corde Vitor Hugo e Ceccherini.

ZAPATA 6: Lotta e corre come al solito, fa salire la squadra andando a prendersi il pallone dove non dovrebbe essere. Gli manca la rete, 'piccolo' dettaglio. (84' RECA sv).