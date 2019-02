Fiorentina-Atalanta: Gomez contro Muriel, in palio la finale di Coppa Italia

Dopo aver eliminato rispettivamente Roma e Juventus, Fiorentina e Atalanta si giocano un posto in finale nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

Un cammino perfetto con prestazioni di altissimo livello: Fiorentina e Atalanta sono state fin qui le due grandi protagoniste di questa Coppa Italia, capaci di eliminare rispettivamente due favorite alla vittoria finale come Roma e Juventus.

La squadra di Pioli ha superato il Torino e soprattutto la formazione giallorossa con un roboante 7-1: i viola attraversano un ottimo momento e sono addirittura imbattuti nel 2019. L'ultimo rocambolesco 3-3 casalingo contro l'Inter ha salvato i gigliati dalla prima sconfitta dell'anno solare.

La formazione di Gasperini è chiamata invece a rialzare la testa dopo le due sconfitte subite in campionato contro Milan e Torino. Il cammino dei nerazzurri in Coppa Italia è stato però praticamente perfetto: dopo il successo sul Cagliari la Dea è stata capace di eliminare i campioni in carica della Juventus con un sonoro 3-0, arrivando a questa semifinale senza goal subiti.

Torna in campo il Papu Gomez, solito trascinatore della squadra con 7 goal e 9 assist messi a segno fin qui in stagione: dall'altra parte il neo acquisto Muriel si riprende il centro dell'attacco dopo un impatto a dir poco devastante con la nuova maglia (già 4 reti in 6 partite).

Accanto al colombiano scende in campo il leader viola Federico Chiesa, con Gerson largo a sinistra nel tridente. Edimilson Fernandes confermato ancora a centrocampo con Benassi e Veretout, mentre in difesa Milenkovic torna a far coppia con Vitor Hugo centralmente.

Gasperini punta sui tre uomini più prolifici del suo reparto offensivo: dentro dunque anche Ilicic e Zapata, mentre Freuler e Djimsiti sono squalificati. Dal 1' Hateboer, De Roon, Pasalic e Castagne, mentre in difesa Toloi e Mancini affiancano Palomino.

Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Ferrnandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.