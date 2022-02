Fiorentina-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Atalanta

Fiorentina-Atalanta Data: 20-02-2022

20-02-2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 satellite)

(202 del satellite), (213 del satellite) e (251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Fiorentina e Atalanta si fronteggiano nel lunch match del 26° turno di Serie A.

Guarda Fiorentina-Atalanta su DAZN. Attiva ora

A distanza di dieci giorni dal confronto di Coppa Italia, viola e nerazzurri incrociano nuovamente le armi nella sfida di campionato che può dire molto in chiave Europa. I toscani sono ottavi in classifica, ma si presentano all'appuntamento staccati di soli 5 punti rispetto alla formazione allenata da Gasperini. Nell'ultima uscita, le reti di Piatek e Amrabat hanno consentito alla banda Italiano di portare a casa l'intera posta in palio in casa dello Spezia.

La Dea, che come la Fiorentina ha una gara da recuperare, punta a rimanere agganciata al treno Champions League distante due lunghezze. Il quarto posto è l'obiettivo principale della formazione bergamasca e nell'ultimo turno è arrivato il pari interno nello scontro diretto contro la Juventus.

Le due squadre si sono affrontate, come detto, il 10 febbraio in Coppa Italia a Bergamo, con la Fiorentina capace di strappare la qualificazione in semifinale grazie alla zampata di Milenkovic al 93'. I viola, però, hanno sbancato il Gewiss Stadium anche in campionato imponendosi lo scorso 11 settembre grazie alla doppietta di Vlahovic.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-ATALANTA

Fiorentina-Atalanta si giocherà al 'Franchi' di Firenze domenica 20 febbraio 2022. Calcio d'inizio fissato alle ore 12.30.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ATALANTA IN TV

La sfida di Firenze verrà trasmessa in diretta su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione o collegare il proprio televisore ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Anche Sky trasmetterà la diretta del match che si potrà seguire sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 satellite).

FIORENTINA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita anche in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app su dispositivi mobili. Lo stesso potranno fare i clienti Sky ricorrendo al servizio Sky Go.

C'è poi l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta della sfida tra toscani e orobici.

Attraverso la diretta testuale di GOAL sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale su ciò che accadrà nel match di Firenze.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, il match tra Fiorentina e Atalanta verrà raccontato da Ricky Buscaglia, coadiuvato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Su Sky, invece, la telecronaca è stata affidata alla coppia Maurizio Compagnoni-Lorenzo Minotti.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ATALANTA

Piatek al centro dell'attacco impreziosito da Gonzalez e Sottil ai suoi lati. In regia tocca a Torreira, mentre gli interni saranno Bonaventura e Maleh (o Duncan). Davanti a Terracciano ci sarà la coppia Milenkovic-Martinez Quarta, mentre Odriozola e Biraghi saranno i terzini.

L'articolo prosegue qui sotto

Tandem avanzato con Malinovskyi e Boga nell'Atalanta, mentre Muriel so è fatto male contro l'Olympiacos. Hateboer a destra, Zappacosta a sinistra e al centro il tradizionale duo formato da de Roon e Freuler. Difesa a tre con Toloi, Demiral e Djimsiti. Rientra Musso dopo la squalifica.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Muriel, Boga.