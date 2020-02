Fiorentina-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina sfida l'Atalanta nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Beppe Iachini sfida in casa l' di Gian Piero Gasperini nel primo anticipo del sabato della 23ª giornata di . I toscani sono quattordicesimi con 25 punti, con 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, i bergamaschi si trovano al 4° posto assiema alla a quota 39 punti, con un cammino di 11 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Sono 56 i precedenti fra le due formazioni in Serie A giocati in casa dei viola, e il bilancio li premia con 35 successi, 14 pareggi e 7 affermazioni nerazzurre. In particolare la Fiorentina è imbattuta da 18 partite casalinghe del massimo campionato contro l'Atalanta, con un trend positivo di 11 vittorie e 7 pareggi.

L'ultima vittoria esterna della Dea sul campo dei toscani risale al lontano 3 gennaio 1993, quando i lombardi, guidati in panchina da Marcello Lippi, si imposero di misura 0-1 con rete decisiva realizzata da Perrone.

Altre squadre

Al Franchi si confronto da un lato la squadra che ha segnato più reti da fuori area, l'Atalanta, ben 11, e quella che ne ha fatto di meno dalla distanza, la Fiorentina, soltanto due. Josip Ilicic è il grande ex della partita, avendo disputato 105 gare in viola in Serie A con 29 reti.

Quest'anno con 14 reti realizzate, lo sloveno è il miglior cannoniere della Dea e ha superato il suo miglior score nel torneo, fatto registrare in precedenza nella stagione 2015/16 con 13 goal. Il giovane attaccante serbo Dusan Vlahovic, con 4 reti, è invece il miglior marcatore in Serie A dei viola.

La Fiorentina arriva da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la , l'Atalanta invece ha collezionato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 gare giocate in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Atalanta

Fiorentina-Atalanta Data: 8 febbraio 2020

8 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO FIORENTINA-ATALANTA

Fiorentina-Atalanta si disputerà il pomeriggio di sabato 8 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio di inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è in programma alle ore 15.00. Sarà il 114° confronto in Serie A fra le due formazioni.

L'anticipo Fiorentina-Atalanta sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico.

La sfida Fiorentina-Atalanta sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta grazie a Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'apposita app per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, compresa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Iachini ritrova in difesa Milenkovic e Caceres dopo le rispettive squalifiche. L'uruguayano tuttavia rientrerà soltanto all'ultimo per questioni famigliari e per questo al suo posto potrebbe essere confermato dal 1' il brasiliano Igor. Completerà il reparto davanti al portiere Dragowski capitan Pezzella. A centrocampo conferma sulle due fasce per Lirola e Dalbert, così come in mezzo per Pulgar in regia e per Benassi come mezzala destra. Nel ruolo di interno sinistro al posto di Ghezzal si rivedrà invece Castrovilli, che ha superato i problemi fisici. Davanti consueto ballottaggio fra Cutrone e Vlahovic per chi affiancherà Chiesa, con il primo in vantaggio per partire titolare.

Gasperini confermerà davanti Duvan Zapata come centravanti e alle sue spalle sulla trequarti si affiderà al consolidato tandem composto dal Papu Gómez e da Ilicic. A centrocampo non sarà presente per squalifica De Roon, al suo posto accanto a Freuler dovrebbe vedersi Pasalic, con Castagne in vantaggio su Hateboer per la fascia destra e Gosens a sinistra. In difesa Djimsiti dovrebbe completare la linea a tre con Toloi e Palomino davanti al portiere Gollini. Possibile il debutto a gara in corso per il nuovo acquisto Tameze.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; A. Gómez, Ilicic; D. Zapata.