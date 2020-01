Fiorentina-Atalanta 2-1, la 'Viola' in 10 stende la 'Dea': subito in goal Cutrone

La Fiorentina vince al Franchi e si qualifica ai quarti di Coppa Italia: i viola vincono in inferiorità numerica con la rete di Lirola.

La sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa fra ed ha visto uscire vincitrice dal 'Franchi' i padroni di casa: saranno quindi i viola ad accedere ai quarti di finale, dove ad attenderli ci sarà l' di Antonio Conte.

Bastano 11' a Patrick Cutrone per il primo ululato in maglia 'Viola': l'ex attaccante dei ' ' si fa trovare subito pronto in mezzo all'area di rigore bergamasca e spinge in rete il traversone di Dalbert, dopo un'ottima discesa del francese. L'effetto-Cutrone ha un'efficacia immediata per la Fiorentina, che sembra ritrovare quel coraggio e quella sfrontatezza che mancava dalle prime giornate di campionato, quando erano Frank Ribery e Federico Chiesa ad infiammare il 'Franchi'.

Sono proprio i continui cori che piovono dallo stadio fiorentino nei confronti dell'Atalanta ad innescare Gian Piero Gasperini: l'allenatore della 'Dea', innervosito dal 'Franchi', dà la carica alla propria squadra che inizia così a crescere col passare dei minuti. Di fronte all'avanzata dei bergamaschi la Fiorentina si intimorisce, rinchiudendosi nella propria metà campo. L'Atalanta arriva vicinissa al pareggio al 30' con il colpo d testa di Pasalic che si stampa contro la traversa, senza che Terracciano avrebbe potuto nulla.

Nella ripresa Gasperini decide di cambiare marcia inserendo Josip Ilicic al posto di Freuler: l'ingresso dello sloveno aumenta la pericolosità della 'Dea' in maniera esponenziale, mettendo in difficoltà la squadra di Iachini. L'ingresso del 'Papu' Gomez al 57' dà il colpo di grazia alla Fiorentina: il pareggio dell'Atalanta si fa attendere solamente 10' e porta la firma del solito Josip Ilicic. Bastano altri 3' minuti per far cadere la 'Viola' nel baratro: una simulazione nell'area avversaria costa German Pezzella la seconda ammonizione, un'ingenuità del capitano viola che lascia così i propri compagni in dieci nei minuti finali.

Quando tutto sembrava ormai portare verso la definitiva vittoria in rimonta dell'Atalanta, la Viola ha colpito con Pol Lirola: l'esterno spagnolo ha infilato Gollini incrociando con un bel diagonale sul secondo palo. La Fiorentina è sembrata incarnare lo spirito guerriero del proprio allenatore, che ha saputo dare carattere e coraggio ai propri uomini.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 2-1

MARCATORI: 11' Cutrone (F), 67' Ilicic (A), 84' Lirola (F)

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone (73' Caceres), Vlahovic (88' Chiesa).

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara (77' Palomino), Masiello (57' Gomez); Hateboer, De Roon, Freuler (46' Ilicic), Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.

ARBITRO: Manganiello

AMMONITI: Caldara (A), Pezzella (F), Djimsiti (A), Dalbert (F)

ESPULSI: Pezzella