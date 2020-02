Fiorentina-Atalanta 1-2: Rimonta della Dea, Malinovskyi per i tre punti

Chiesa a dare il vantaggio alla Fiorentina, Zapata e Malinovskyi essenziali nella ripresa per ribaltare il risultato.

Non è la solita, roboante, , ma basta e avanza. Successo in rimonta al Franchi contro la per la squadra di Gasperini, che sfrutta la sconfitta della contro il ,staccando i giallorossi in classifica: 2-1 per la Dea, mentre la viola non riesce a dimenticare la .

Dopo averla eliminata in Coppa , stavolta la Fiorentina ha dovuto subire un k.o contro l'Atalanta. Decisivo il secondo tempo per gli ospiti, dopo che i padroni di casa avevano chiuso la prima frazione in vantaggio, in un tempo decisamente equilibrato e con occasioni da una parte e dall'altra.

A farsi vedere maggiormente dalle parti di Dragowski è però l'Atalanta, che non ha però effettivamente impegnato più di tanto il portiere della Fiorentina, attento ma mai decisivo. Non è invece infallibile Gollini sulla bella conclusione di Chiesa per il vantaggio viola al 32': tiro di controbalzo all'angolino su cui l'estremo difensore di casa avrebbe potuto fare di più.

Entra in campo più decisa ad essere cinica, l'Atalanta di Gasperini, nella seconda frazione. Meno fronzoli, più attenzione a pareggiare e provare ad ottenere i tre punti. Cosa che alla formazione bergamasca riesce, mentre la Fiorentina rallenta i ritmi e le occasioni da rete.

Arriva al 49' il pareggio degli ospiti, con Zapata che deve solo appoggiare in rete a porta sguarnita dopo la deviazione di Dragowski su cross di Gomez. La Fiorentina non si spegne, impegnando Gollini con una bella conclusione di destro in cui non arriva però il nuovo vantaggio.

Vantaggio che arriva invece con il nuovo entrato Malinovskyi dall'altra parte: corsa centrale, da fuori area conclusione di sinistro precisa e potente all'angolino che regala all'Atalanta la rimonta, i tre punti, il quarto posto solitario e la consapolezza di poter guardare avanti con fiducia.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-2

Marcatori: 32' Chiesa (F), 49' Zapata (A), 72' Malinovskyi (A)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi (84' Badelj), Pulgar (79' Sottil), Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone (46' Vlahovic)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic (64' Malinovskyi), Freuler, Gosens; Gomez (90' Tameze), Ilicic; Zapata.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Castrovilli (F), Zapata (A), Gollini (A), Vlahovic (F)

Espulsi: