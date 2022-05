Fiorentina all'ultimo respiro: la squadra di Aquilani vince la Coppa Italia Primavera

Trionfo della Fiorentina nella finalissima di Coppa Italia Primavera: i viola, guidati da Alberto Aquilani, hanno sollevato al cielo il trofeo piegando 1-0 l'Atalanta di Brambilla.

Decisivo ai fini del risultato, il blitz di Corradini al 93' che ha piegato il muro di nerazzurro privando la Dea di qualsiasi diritto di replica in un finale a dir poco palpitante.

Per Aquilani, sul palcoscenico del Penzo di Venezia, arriva il quarto trofeo da allenatore dei viola: terza Coppa Italia in bacheca oltre alla Supercoppa italiana.

Dopo una prima frazione di gioco che ha visto protagonisti i due portieri - con Fogli strepitoso in due occasioni su Sidibe e Sassi altrettanto bravo a sbarrare la strada a Toci - la seconda frazione ha seguito un copione decisamente più contratto dal punto di vista delle emozioni.

Da segnalare solamente il tentativo di Cissé disinnescato dal solito Fogli e, sul versante opposto, la chiusura provvidenziale dell'atalantino Berto sul colpo a botta sicura di Favasuli.

Quando le operazioni sembravano ormai destinate a scivolare verso i supplementari, però, ci ha pensato il difensore viola Corradini ad approfittare dell'errore in fase di ripiego di Cittadini prima di infilare imparabilmente Sassi.

E' 1-0 al 93'. E' tripudio totale per la formazione guidata da Alberto Aquilani che si aggiudica la quarta Coppa Italia di categoria consecutiva, nonché la settima complessiva per i toscani. Delusione a dir poco cocente, invece, per l'Atalanta.