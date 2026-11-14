Come vedere Finlandia-San Marino con una VPN

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo in cui potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che una rete privata virtuale (VPN) può tornare utile.

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. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita la piattaforma dell’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

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Presentazione della partita

UEFA Nations League C - Game Week 6 15 nov 2026 - 12:00 Bolt Arena

La Finlandia ospita San Marino alla Bolt Arena di Helsinki in una partita della Lega C della UEFA Nations League. La squadra di Jacob Friis cerca di tornare alla vittoria in casa.

La Finlandia arriva a questa partita dopo due sconfitte consecutive. Ha perso 2-0 contro l’Albania il 12 novembre e 1-0 contro la Bielorussia in precedenza nella competizione, risultati che la lasciano al terzo posto nel girone.

Prima di questa serie difficile, la Finlandia aveva dimostrato di poter mettere in difficoltà le squadre a questo livello. Il 7-0 contro San Marino a settembre e il 2-1 sull’Albania hanno messo in evidenza la sua qualità offensiva quando il gioco funziona.

San Marino arriva senza punti dopo cinque partite di Nations League. La squadra di Roberto Cevoli ha subito molti goal nel corso della competizione: quattro contro la Bielorussia e sette contro la Finlandia nella gara d’andata.

Il divario di qualità tra le due squadre è emerso con continuità nei loro recenti confronti. San Marino ha perso tutte le ultime cinque partite ufficiali, subendo almeno due goal nella maggior parte di esse.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come vedere Finlandia-San Marino.

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