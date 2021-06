Finlandia-Russia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Finlandia e Russia di fronte nella seconda giornata dei gironi di Euro 2020: tutto sulle formazioni e le info su tv e streaming.

FINLANDIA-RUSSIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Finlandia-Russia

Finlandia-Russia Data: 16 giugno 2021

16 giugno 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go e NOW

Continuano a susseguirsi le emozioni della fase a gironi di Euro 2020: è il turno della prima gara del girone B per quanto concerne la seconda giornata, quella tra Finlandia e Russia.

Gli scandinavi sono reduci dalla storica vittoria ottenuta nella prima giornata contro la Danimarca, al termine di una partita segnata dal grave malore accusato da Eriksen.

I russi hanno esordito invece con una pesantissima sconfitta contro il Belgio: grande protagonista Romelu Lukaku, autore di una doppietta.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere informati su Finlandia-Russia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO FINLANDIA-RUSSIA

Finlandia-Russia si disputerà mercoledì 16 giugno 2021 al 'Saint Petersburg Stadium' di San Pietroburgo in Russia. Calcio d'inizio fissato alle ore 15 italiane.

Sarà possibile seguire Finlandia-Russia in tv su Sky a questi canali: Sky Sport (numero 251 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Non è prevista la trasmissione in chiaro sulla Rai.

La diretta streaming di Finlandia-Russia sarà visibile per tutti gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go, fruibile tramite l'app scaricabile su dispositivi come smartphone, tablet e pc. In alternativa si potrà ricorrere all'utilizzo di NOW, la piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.

Goal vi offrirà la diretta testuale di Finlandia-Russia con tutti gli aggiornamenti più importanti, a partire dall'annuncio delle formazioni che scenderanno in campo fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti.

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev; Cheryshev, Golovin, Miranchuk; Dzyuba.