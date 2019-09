Finlandia-Italia, Mancini mette in guardia: "Gara delicata, hanno una forma fisica migliore"

Mancini parla alla vigilia di Finlandia-Italia, tornando anche sul caso Bonucci: "Credo che qualcosa possa aver fatto, deve fare più attenzione".

E’ una vigilia importante quella che si sta vivendo in casa . La compagine Azzurra, dopo aver superato l’ostacolo Armenia, domenica sera tornerà in campo per affrontare a Tampere la Finlandia in un match valido per le qualificazioni a .

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Gli uomini guidati da Roberto Mancini, attualmente primi nel Gruppo J a punteggio pieno dopo cinque partite, saranno chiamati a sfidare i più diretti inseguitori in classifica, visto che per la squadra finlandese sono 12 i punti in classifica.

Il commissario tecnico Azzurro, parlando nella conferenza stampa di presentazione del match, ha messo sul piatto la possibilità di fare qualche cambio:

"Sicuramente ne faremo. Dobbiamo valutare la stanchezza dei vari giocatori. Siamo all'inizio della stagione, giocare due partite e affrontare due viaggi così è abbastanza pesante".

Uno dei grandi dubbi è quello di Pellegrini. Il giocatore della potrebbe infatti giocare sia in attacco che a centrocampo:

"Ha possibilità di giocare, ma più in mezzo che in avanti. Non so, magari gioca a sinistra...".

Come nel caso dell'Armenia, anche nel match pre-Finlandia, Mancini mette in guardia i suoi:

"Anche loro hanno giocatori che stanno giocando da un po', la condizione fisica è migliore. Non hanno mai subito goal qui, è una squadra quadrata e compatta".

Una gara difficile, ma che l'Italia ha bisogno di vincere:

"Vogliamo i tre punti Come li vogliono loro, anche noi. La partita sarà tosta e delicata. Non esistono match facili".

Si è parlato molto della questione Bonucci: