Finlandia-Italia, Mancini cerca il vice Chiellini: Izzo e Acerbi titolari

Il CT cambia la difesa dell'Italia inserendo Izzo e Acerbi al posto di Florenzi e Romagnoli. Sensi titolare a centrocampo, dubbi in attacco.

A soli tre giorni dalla sofferta vittoria in Armenia stasera l' deve vedersela con la Finlandia, reduce da quattro vittorie consecutive e attualmente seconda nel gruppo degli Azzurri.

Ecco perchè Mancini non intende assolutamente sottovalutare l'ostacolo e alla vigilia della gara chiede ai suoi massima concentrazione.

"La Finlandia ha meritato di essere seconda. Atleticamente sta meglio di noi, qui a Tampere non ha ancora subito un goal e noi veniamo da due lunghi viaggi".

Il CT quindi cambia l'Italia a partire dalla difesa dove Romagnoli, utilizzato come vice Chiellini in Armenia, lascerà il posto a Acerbi che è stato convocato all'ultimo minuto proprio per sostituire il capitano.

"Alcuni errori di posizione in difesa sono naturali quando non sei abituato a giocare insieme. Chiellini è una garanzia, un trascinatore. Romagnoli è giovane e deve crescere".

Sulla destra il più fisico Izzo sarà preferito a Florenzi, mentre a centrocampo al posto dello squalificato Verratti ci sarà Sensi insieme a Jorginho e Lorenzo Pellegrini, subentrato molto bene a gara in corso tre giorni fa.

I maggiori dubbi sono in attacco dato che Chiesa e Bernardeschi in Armenia non hanno certo brillato. Belotti invece sembra ancora in vantaggio su Immobile.

Un'eventuale vittoria in Finlandia permetterebbe all'Italia di volare a +6 e di fatto ipotecare la qualificazione a , qualificazione che potrebbe arrivare matematicamente già a ottobre. Prima però c'è da espugnare Tampere e disinnescare il pericolo Pukki (5 goal nelle prime 4 giornate di Premier League col ).

Probabili formazioni

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Arajuuri, Toivio, Uronen; Lod, Kauko, Kamara, Soiri; Pukki, Tuominen.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Lo.Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.