Finlandia-Italia: dove vederla in tv e streaming

L'Italia a punteggio pieno è di scena sul campo dell'ostica Finlandia: tutte le info sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Quindici punti in cinque partite per l' che pensa al sesto successo: per mettere un altro mattoncino alla qualificazione agli Europei 2020 bisognerà battere la Finlandia sul suo campo, impresa che fino ad alcuni anni fa non sarebbe stata complicata.

Ora invece è tutto cambiato: gli scandinavi sono una squadra temibile, la sorpresa del gruppo J con dodici punti conquistati in cinque incontri, di cui l'unica sconfitta è proprio quella contro gli azzurri datata lo scorso 23 marzo.

Alla 'Dacia Arena' di Udine segnarono Nicolò Barella e Moise Kean: fu l'esordio nelle qualificazioni per il ct Roberto Mancini, reduce dalla sesta affermazione di fila (nel computo è compresa l'amichevole di novembre vinta contro gli ).

Una striscia positiva che non si verificava addirittura dal 2008 con Roberto Donadoni in panchina: a Tampere si avrà l'opportunità di migliorarla ulteriormente per mettere una seria ipoteca all'ottenimento del pass per la rassegna continentale.

Vincendo, Bonucci e compagni volerebbero a +6 proprio sulla Finlandia, seconda e al momento qualificata con cinque lunghezze di vantaggio sulla di Dzeko e Pjanic, costretta a rincorrere.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Finlandia-Italia: dalle notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.

FINLANDIA-ITALIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Finlandia-Italia DATA 8 settembre 2019, ore 20.45 DOVE Tampereen stadion, Tampere ARBITRO Bobby Madden (SCO) TV Rai STREAMING RaiPlay

ORARIO FINLANDIA-ITALIA

Finlandia-Italia si giocherà domenica 8 settembre 2019 al 'Tampereen stadion' di Tampere, in Finlandia. Fischio d'inizio fissato per le ore 20:45. Dirigerà la partita l'arbitro scozzese Bobby Madden.

A trasmettere Finlandia-Italia sarà come di consueto la Rai attraverso il canale Rai 1. Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio. Collegamento con lo stadio a partire dalle 20:30, subito dopo il TG1.

Ci sarà la possibilità di seguire Finlandia-Italia anche in diretta con il servizio RaiPlay, piattaforma completamente gratuita che consente di guardare tutti i programmi della Rai ovunque vogliate con dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Nella Finlandia la minaccia più seria sarà portata da bomber Pukki, autentica rivelazione di questo inizio di stagione in cui ha già messo a segno cinque reti in Premier League con la maglia del . Inoltre ha siglato su rigore il goal decisivo dell'ultima vittoria di misura sulla Grecia.

Mancini lancia Sensi a centrocampo al posto dello squalificato Verratti mentre Lorenzo Pellegrini è in netto vantaggio su Barella. Grandi novità in difesa dove Izzo e Acerbi prenderanno il posto di Florenzi e Romagnoli.

In attacco probabile la conferma del tridente formato da Chiesa, Belotti e Bernardeschi anche se scalpita El Shaarawy che potrebbe prendere il posto di uno dei due esterni.

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Arajuuri, Toivio, Uronen; Lod, Kauko, Kamara, Soiri; Pukki, Tuominen.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Lo.Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.