La Finlandia a Euro 2020, grande festa ad Helsinki: assente solo Joronen

Ci sarà anche la Finlandia a . La Nazionale scandinava, che era stata inserita nel Gruppo J insieme all’, battendo venerdì scorso il Liechtenstein ha messo in cascina quei punti che gli hanno consentito di staccare il pass per la massima competizione continentale.

Un traguardo storico quello degli uomini di Kanerva visto che sono riusciti ad ottenere quella prima qualificazione ad un grande torneo che inseguivano dal lontanissimo 1911.

L’approdo a Euro 2020 ha ovviamente generato un entusiasmo enorme che non è stato scalfito dall’ininfluente sconfitta patita lunedì sul campo della Grecia e agli eroi capaci di compiere tale impresa è stato riservato uno straordinario tributo.

Grande festa in corso alla Kansalaistori di Helsinki per la Nazionale finlandese qualificata a #Euro2020: unico assente Jesse Joronen, che non ha avuto il permesso dal ed è dovuto rientrare subito in Italia dalla trasferta greca (fonte @SuomiFutis) pic.twitter.com/djGsAirxSI