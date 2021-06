Finlandia-Belgio dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Finlandia sfida il Belgio nella 3ª giornata del Girone B di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FINLANDIA-BELGIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Finlandia-Belgio

Finlandia-Belgio Data: 21 giugno 2021

21 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

La Finlandia di Markku Kanerva e il Belgio di Roberto Martínez si sfidano nella 3ª giornata del Girone B di Euro 2020 con l'obiettivo per entrambe di qualificarsi agli ottavi di finale del torneo.

Se ai Diavoli Rossi, attualmente primi del loro gruppo con 2 vittorie e 6 punti, è sufficiente un pareggio per passare il turno, per quanto riguarda gli scandinavi, attualmente secondi con 3 punti assieme alla Russia, molto dipenderà anche dal risultato della gara fra Russia e Danimarca. In caso di 3° posto, poi, la qualificazione dipenderà da parametri precisi definiti dall'UEFA nel regolamento.

Sarà il primo confronto fra le due Nazionali nella fase finale degli Europei, visto che la Finlandia è all'esordio assoluto nella competizione. Gli scandinavi e il Belgio si sono affrontati comunque 11 volte in gare ufficiali: il bilancio è favorevole ai Gufi reali, che conducono nelle statistiche con 4 vittorie, 3 affermazioni dei Diavoli Rossi e 4 pareggi.

Il centravanti del Belgio, Romelu Lukaku, è a quota 2 goal nella classifica marcatori di Euro 2020 grazie alla doppietta firmata contro la Russia, mentre per la Finlandia l'unico goal finora realizzato porta la firma dell'attaccante Joel Pohjanpalo. In questa pagina tutte le informazioni su Finlandia-Belgio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FINLANDIA-BELGIO

Finlandia-Belgio si disputerà la sera di lunedì 21 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Pietroburgo dell'omonima città russa. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima fra le due Nazionali nella fase finale degli Europei, è in programma alle ore 21.00.

Ci sono varie modalità per seguire Finlandia-Belgio in diretta tv. La Rai trasmetterà la partita in chiaro su Rai Uno (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre) con la telecronaca curata da Ezio Capuano e Bruno Giordano.

Su Sky, invece, il match sarà visibile sui canali tv Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara Finlandia-Belgio sarà visibile anche in diretta streaming. Sulla Rai il match può essere seguito in chiaro su Rai Play, mentre gli abbonati Sky hanno a disposizione Sky Go. In entrambi i casi la partita può essere vista sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforme, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive app per sistemi iO e Android.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre agli utenti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione di tutte le gare di Euro 2020.

Conpotrete seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto della gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Kanerva si affiderà al 3-5-2. Davanti al portiere Hradecky, Toivio, Arajuuri e O'Shaughnessy formeranno la linea difensiva a tre. A centrocampo Raitala e Uronen saranno gli esterni, con Sparv favorito su Schüller in cabina di regia e Lod e Kamara mezzali. In attacco sarà confermata la coppia composta da Pukki e Pohjanpalo.

Roberto Martínez dovrebbe confermare per il Belgio lo stesso undici di partenza visto con la Danimarca. Lukaku sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Kevin De Bruyne e Ferreira Carrasco, quest'ultimo favorito su Eden Hazard, ancora non al top della condizione. Meunier e Thorgan Hazard saranno i tornanti di fascia, con Tielemans e Dendoncker (in vantaggio su Witsel) interni. In difesa linea a tre composta da Alderweireld, Denayer (favorito su Boyata) e Vermaelen. In porta agirà Courtois.

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku.