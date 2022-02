Finisce l'era Blanc: Cordova è il nuovo tecnico dell'Al Rayyan

L'Al Rayyan ha annunciato ufficialmente il suo nuovo allenatore: si chiude l'era di Laurent Blanc, sulla panchina qatariota dal 2020, e via al nuovo corso targato Nicolas Cordova, attuale Ct della Nazionale olimpica del Qatar, nonché vecchia conoscenza del calcio italiano.

الاستعانة بمدرب منتخبنا الأولمبي التشيلي نيكولاس كوردوفا لتدريب #الريان بديلًا للفرنسي لوران بلان pic.twitter.com/2Frh6OROGW — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 13, 2022

Il tecnico transalpino paga un rendimento in campionato decisamente sottotono come evidenziato dal nono posto in classifica, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e sette sconfitte.

Numeri al ribasso che hanno spinto i vertici del club verso il l'avvicendamento in panchina, affidando il timone della prima squadra al selezionatore cileno.

Cordova, da calciatore, ha maturato una grande esperienza sul palcoscenico del Belpaese destreggiandosi tra Serie A e Serie B per un buon decennio dal 2001 al 2012.

In Italia ha vestito le maglie di Perugia, Livorno, Bari, Crotone, Ascoli, Messina, Grosseto, Parma e Brescia.

A seguire, è poi iniziata la sua nuova vita da tecnico che lo ha portato a sedersi sulle panchine della Nazionale Under 20 cilena, del Palestino, del Santiago Wanderers, dell'Universitario e, dal 2020, del Qatar Under 23.

Ad attenderlo, ora, c'è una nuova esperienza con una squadra di club: toccherà a lui risollevare l'Al-Rayyan nel contesto della Qatar Stars League.