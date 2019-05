Fine dell'egemonia in Europa: nessuna squadra spagnola in finale

Per la prima volta dalla stagione 2012/13, la Spagna non avrà finaliste in Champions o in Europa League: l’ultima in corsa era il Valencia.

La stagione 2018/19 verrà ricordata come trionfale in Europa per le squadre Inglesi. La finale di infatti, vedrà opposte il prossimo 1° giugno a Madrid e , mentre ad affrontarsi nell’ultimo atto dell’ saranno il prossimo 29 maggio a Baku ed .

Dopo le imprese di Reds e Spurs nella massima competizione continentale per club (straordinarie le loro rimonte contro ed ), Blues e Gunners sono riusciti a superare gli ostacoli e e, proprio il passaggio del turno dell’Arsenal rappresenta a suo modo un risultato doppiamente storico.

Se da un lato ha confermato il dominio delle squadre inglesi, dall’altro ha messo fine ad una straordinaria striscia di quelle spagnole: per la prima volta dall’annata 2013/14 non ci sarà una compagine iberica in una delle due finali europee.

Dalla stagione 2012/13, quando la finale di Champions fu tutta tedesca e vide affrontarsi a Wembley il di Heynckes ed il Dortmud di Klopp e quella di Europa League vide invece protagoniste il Chelsea di Rafa Benitez ed il di Jorge Jesus, c’è sempre stata una rappresentate della in un grande atto finale europeo.

Nell’annata 2013/14 furono ben tre le spagnole in finale, visto che il si laureò campione d’Europa battendo in uno storico derby l’Atletico, ed il superò il Benfica in finale di Europa League.

Successivamente in Champions il Barcellona ha battuto la nella finalissima dell’edizione 2014/15, mentre in quella 2016/17 il Real Madrid ha superato di nuovo l’Atletico, prima di ripetersi nelle annate 2016/17 e 2017/18 contro Juventus e Liverpool.

Nello stesso frangente, il Siviglia ha vinto altre due edizioni dell’Europa League consecutivamente battendo in finale Dnipro e Liverpool, mentre la scorsa stagione è stato l’ ad imporsi contro il . In questo frangente, l’unica finalissima della seconda competizione continentale per club senza iberiche è stata quella del 2016/17, quando fu il ad imporsi sull’Ajax.

Finisce dunque la lunga egemonia spagnola e lo fa tra l’altro in maniera clamorosa: il Barcellona, dopo essersi imposto per 3-0 nella semifinale di andata di Champions, è stato ad un passo dall’approdo in finale, prima di crollare fragorosamente ad Anfield sotto i colpi del Liverpool.