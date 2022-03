Finali Playoff Mondiali - Polonia e Portogallo qualificate: battute Svezia e Macedonia

Portogallo e Polonia staccano il biglietto per la fase finale dei Mondiali in Qatar 2022. Nelle finali playoff, la nazionale lusitana e quella polacca superano rispettivamente la Macedonia del Nord, carnefice dell'Italia di Roberto Mancini giovedì a Palermo, e la Svezia di Zlatan Ibrahimovic e conquistano la qualificazione per la Coppa del Mondo.

Dopo il tris alla Turchia, il Portogallo di Fernando Santos completa l'opera grazie a una rete per tempo di Bruno Fernandes. All'Estadio do Dragao di Oporto, la Macedonia del Nord non riesce a bissare l'impresa del 'Renzo Barbera' contro gli 'Azzurri' e cade sotto i colpi del fuoriclasse del Manchester United. Si interrompe sul più bello il sogno di Elmas e compagni, che non parteciperanno al primo Mondiale della storia del Paese.

La nazionale lusitana rimedia al blackout contro la Serbia, nell'ultima gara della fase a gironi, e conquista la sesta qualificazione di fila alla fase finale del Mondiale.

Sorride anche la Polonia, che grazie al 2-0 sulla Svezia a Chorzow ottiene la qualificazione per il Qatar.

Dopo un primo tempo equilibrato, con gli ospiti che spingono sull'acceleratore ma non trovano la via del goal, nella ripresa Lewandowski e compagni sbloccano il risultato: è proprio l'attaccate del Bayern Monaco a trovare la via del goal dagli undici metri, trasformando un calcio di rigore. La rete della sicurezza arriva al 73': a firmarla è il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, che mette al sicuro il risultato e consegna alla sua squadra il pass per la fase finale.

Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic, inizialmente in panchina ed entrato al posto di Danielson all'80' per l'assalto finale. L'attaccante del Milan, dopo aver saltato Russia 2018, non potrà partecipare al suo terzo Mondiali in carriera dopo quelli del 2002 in Corea e Giappone e del 2006 in Germania.

POLONIA-SVEZIA 2-0 [49' rig. Lewandowski, 72' Zielinski]

PORTOGALLO-MACEDONIA DEL NORD 2-0 [32' e 65' Bruno Fernandes]