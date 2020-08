Finale Youth League Benfica-Real Madrid dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Benfica e Real Madrid si giocano un'inedita finale di Youth League: tutte le informazioni sul match di Nyon e dove vederlo in tv e streaming.

BENFICA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 25 agosto 2020

25 agosto 2020 Orario: 18:00

18:00 Canale TV: Canale 20

Canale 20 Streaming: Mediaset Play, Sportmediaset.it

Benfica e Real Madrid si giocano la finale di Youth League. Non solo ed : anche il prestigioso torneo giovanile arriva alla conclusione. E lo fa con la sfida tra i portoghesi e gli spagnoli, questi ultimi allenati da una leggenda del calcio europeo e mondiale come Raul.

Il Benfica è arrivato in finale sconfiggendo per 3-0 l' in una semifinale senza troppa storia. Più sofferto l'approdo del Real Madrid, che ha avuto la meglio sul con un risicato 2-1. In precedenza, gli spagnoli avevano estromesso le uniche due italiane in corsa: la agli ottavi di finale e l' ai quarti.

Sia per il Benfica che per il Real Madrid, la Youth League fin qui è sempre stata un sogno: le Aquile hanno raggiunto la finale per due volte, prima nel 2014 e poi nel 2017, venendo sconfitte in entrambi i casi; le Merengues, invece, si sono fermate al massimo alla semifinale. Per la vincente, dunque, si tratterà sicuramente di una prima volta.

Altre squadre

Se Benfica e Real Madrid fin qui non hanno mai conquistato il trofeo, l'albo d'oro della Youth League vede al comando il e il con due successi a testa. Seguono con uno il Salisburgo e il , che ha trionfato nella scorsa edizione superando in finale il Chelsea.

Tutto su Benfica-Real Madrid, finale di Youth League: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BENFICA-REAL MADRID

Benfica-Real Madrid, finale della Youth League 2019/20, si disputerà nel tardo pomeriggio di martedì 25 agosto: calcio d'inizio alle ore 18. Il palcoscenico sarà il Colovray Stadium di Nyon, in , città dove la UEFA ha il proprio quartier generale.Benfica-Real Madrid, così come le altre gare a eliminazione diretta prima della finale, sarà visibile in chiaro e senza bisogno di alcun abbonamento: Mediaset la trasmetterà infatti in diretta e in esclusiva sul Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre).

La finale di Youth League Benfica-Real Madrid sarà visibile in diretta e in esclusiva non solo in , ma anche in : basterà collegarsi al sito MediasetPlay oppure a sportmediaset.it per godersi le emozioni della sfida tra i portoghesi e gli spagnoli.

In questo caso sarà sufficiente essere muniti di un computer, di un tablet oppure di uno smartphone per poter assistere alla finalissima.

BENFICA (4-3-3): Kokubo; Filipe Cruz, Araujo, Morato, Joao Ferreira; Tiago Dantas, Henrique Jocu, Paulo Bernardo; Tiago Araujo, Gonçalo Ramos, Embaló.

REAL MADRID (4-3-3): Fuidias; Santos, Ramon, Chust, Miguel; Blanco, Morante, Arribas; Marvin, Dotor, Latasa.