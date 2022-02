BURKINA FASO-CAMERUN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Burkina Faso-Camerun

Data: 5 febbraio 2022

5 febbraio 2022 Orario: 20.00

20.00 Canale Tv: Discovery+

Discovery+ Streaming: Discovery+

Burkina Faso e Camerun sono arrivate a un passo dalla gloria, si sono fermate e ora devono giocarsi la finale per il terzo e quarto posto della Coppa d'Africa. La vincitrice della partita riceverà la medaglia di bronzo, mentre la perdente sarà costretta a rimanere fuori dal podio della competizione.

Il Burkina Faso ha sognato di raggiungere la seconda finale di Coppa d'Africa della propria storia, ma è stato sconfitto in semifinale dal Senegal: la gara, ferma sullo 0-0 fino al 70', ha ricevuto una sterzata che ha consentito a Koulibaly e compagni di avere la meglio e approdare all'ultimo atto.

I padroni di casa del Camerun invece, in semifinale sono stati battuti dall’Egitto al termine di una vera e propria maratona che si è conclusa solo ai calci di rigore. Dopo lo 0-0 maturato nei 120’, i Faraoni hanno mostrato maggior freddezza da dischetto e si sono imposti per 3-1.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le informazioni su Burkina Faso-Camerun, finale per il terzo e quarto posto della Coppa d'Africa: dove vederla in diretta tv e in streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO BURKINA FASO-CAMERUN

La finale per il terzo e quarto posto della Coppa d'Africa tra Burkina Faso e Camerun, originariamente prevista per domenica 6 febbraio 2022 alle 17.00, è stata anticipata a sabato 5 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 20.00. La gara si giocherà allo stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, Capitale del Camerun.

DOVE VEDERE BURKINA FASO-CAMERUN IN TV

Burkina Faso-Camerun sarà visibile in diretta tv e in esclusiva - previo abbonamento - su Discovery+, o scaricando l'app su una Smart Tv, oppure collegando il proprio Android Tv a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La gara non sarà invece trasmessa da Eurosport.

BURKINA FASO-CAMERUN IN DIRETTA STREAMING

Burkina Faso-Camerun sarà visibile anche in diretta streaming sempre grazie a Discovery+: gli abbonati potranno accedere al sito ufficiale della piattaforma oppure scaricare l'app sui propri dispositivi, ovvero pc, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BURKINA FASO-CAMERUN

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; Kaboré, Dayo, E. Tapsoba, Yago; Guira, B. Touré; Sangaré, Bayala, Da. Ouattara; B. Traoré. Ct. Malo

CAMERUN (3-5-2): Onana; Moukoudi, Ngadeu, Tolo; Hongla, Fai, Hongla, Anguissa, Siliki, Ngamaleu; Toko Ekambi, Aboubakar. Ct. Conceicao