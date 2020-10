Finale Europa League 2020-2021: data e dove si giocherà

Ultimo anno con il formato a 48 squadre per l'Europa League 2020-2021: tutte le informazioni sulla finale.

Riparte la caccia al secondo trofeo più importante d'Europa: chi diventerà la regina dell' 2020-2021? La corsa verso un posto nella finale del prossimo maggio è aperta e le candiidate non mancano.

Ad agosto in il ha conquistato il sesto storico successo, in finale contro l' di Antonio Conte. Nessuna delle due sarà ai nastri di partenza quest'anno.

FINALE EUROPA LEAGUE 2020-2021: DATA E ORARIO

La finale dell'Europa League 2020-2021 si giocherà il 26 maggio 2021, tre giorni prima della finale di . L'orario sarà quello canonico delle 21.00 italiane, salvo modifiche in corsa.

FINALE EUROPA LEAGUE 2020-2021: DOVE SI GIOCHERÀ

La sede della finale dell'Europa League 2020-2021 sarà lo Stadion Energa di Danzica, in . Può ospitare oltre 40mila spettatori ed è stato inaugurato nel 2011, prima degli Europei.

Lo stadio era già stato designato per la finale della scorsa edizione, prima che l'UEFA decidesse di spostare l'intero svolgimento delle Final Eight in Germania, nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia.