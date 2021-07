Finale EURO 2020, la UEFA apre un procedimento disciplinare per i disordini di Wembley

A due giorni dalla finale di EURO 2020, la UEFA ha aperto un procedimento disciplinare a carico della Football Association.

Quella che si è giocata a Wembley domenica 11 luglio 2021 è stata una partita che si è già guadagnata un posto nella storia del calcio italiano. La Nazionale Azzurra infatti, battendo l’Inghilterra ai calci di rigore, si è laureata Campione d’Europa.

Una sfida, quella di Londra, che resterà per sempre nel cuore di tutti gli appassionati italiani, ma non tutto è andato per il verso giusto. A due giorni dal triplice fischio finale infatti, la UEFA, come annunciato con un comunicato ufficiale, ha deciso di aprire un procedimento disciplinare a carico dell’Inghilterra per ciò che è accaduto durante l’arco della serata.

A finire nel mirino del massimo organo calcistico europeo sono stati i comportamenti tenuti dai tifosi della Nazionale inglese.

"E' stato aperto un procedimento disciplinare a seguito di quanto accaduto nel corso della finale di UEFA EURO 2020 che ha visto protagoniste le Nazionali di Italia e Inghilterra (1-1, Italia vincente 3-2 ai rigori), giocata l'11 luglio allo stadio Wembley, a Londra.

Il capolavoro di Roberto Mancini: Italia campione di Euro 2020 Accuse a carico della English Football Association: Invasione del campionato di gioco da parte dei suoi tifosi - Articolo 16(2)(a) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) Lancio di oggetti da parte dei suoi sostenitori - Articolo 16(2)(b) DR Disturbo causato dai suoi sostenitori durante l’inno nazionale - Articolo 16(2)(g) DR Accensione di fuochi d’artificio da parte dei suoi sostenitori - Articolo 16(2)(c) DR Il caso sarà trattato dall’Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB) a tempo debito. Separatamente, e in conformità con l’Articolo 31(4) DR, è stato nominato un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA per condurre un’indagine disciplinare su eventi che coinvolgono tifosi avvenuti all’interno e intorno allo stadio. Informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito”.

Domenica, inoltre, molti tifosi sprovvisti di biglietto sono stati filmati mentre entravano all’interno dello stadio e venire a contatto con gli steward che hanno cercato di limitare il loro ingresso.

Inoltre si è anche parlato della possibilità che ad alcuni tifosi provvisti di regolare tagliando sia stato impedito di prendere posto nelle postazioni assegnate.

La FA, la Federazione calcistica inglese, ha definito gli incidenti avvenuti “del tutto inaccettabili”, parlando delle persone coinvolte come di “un imbarazzo per la squadra inglese”.