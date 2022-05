Finale di FA Cup, l'occasione di Lukaku: riscatto dopo la timida rinascita

Ultime settimane di stagione, verdetti vicini. E' già ora di creare le nuove squadre che parteciperanno alle varie competizioni del 2022/2023 al via il prossimo agosto. tra i probabili tormentoni di calciomercato in estate ci sarà sicuramente quello legato a Romelu Lukaku.

L'ex attaccante dell'Inter ha ritrovato la via del goal nelle ultime due gare, segnando tre reti che hanno avvicinato il Chelsea alla qualificazione in Champions League. Rinnovata fiducia nei suoi confronti da parte di Tuchel, rinnovata fiducia da parte dello stesso Lukaku.

Non è chiaro se Lukaku rimarrà, visto anche il cambio di proprietà del Chelsea, ma di certo il belga vuole chiudere al meglio la stagione per provare a rimanere, o in alternativa mostrare alle pretendenti come ci sappia ancora fare. E come il periodo interista non sia stato un caso.

Doppietta contro i Wolves e goal contro il Leeds, per un Lukaku che solamente a dicembre aveva segnato in due partie consecutive. L'obiettivo del belga è quello di essere pronto nel momento più importante di maggio, ovvero la finale di FA Cup contro il Liverpool.

I Reds sono i favoriti, a caccia di una quaterna di trofei più lontana dopo la fuga del Manchester City in Premier League, ma in gara unica tutto può succedere. A Wembley, tutto può succedere. Lukaku cercherà di convinciere Tuchel per una maglia da titolare, così da provare a spazzari via mesi di polemiche e delusioni.

Certo, l'eventuale finale di FA Cup vinta il prossimo sabato 14 maggio potrebbe non cambiare le cose, ma sia in termini di permanenza, sia in caso di addio, rappresenterebbe una spinta in più per Lukaku, altrimenti arrerchiato dai pensieri da una stagione di ritorno al Chelsea decisamente deludente.

I numeri di Lukaku? 15 goal in 42 presenze, con gli errori di Champions League ancora nella mente di tutti. Operazione riscatto.