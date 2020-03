Finale di Champions League femminile allo Juventus Stadium: è ufficiale

Nel 2022 la finale della Champions League femminile sarà ospitata dal campo della Juventus: seconda volta per l'Italia dopo il Mapei.

Non è una delle favorite per la prossima stagione, ma la femminile sta comunque crescendo anche in Europa. Con il sogno di giocare l'ultimo atto di a , in quel Juventus Stadium ufficialmente stadio della finale europea femminile del 2022.

Per l' sarà la seconda volta che la finale della Champions League femminile avrà luogo nella penisola. Nel 2016 ad ospitare il match tra e fu il Mapei Stadium di Reggio-Emilia, impianto del riconosciuto anche a livello internazionale.

Lo Stadium è oramai uno dei migliori stadi mondiali e il passo della Champions League femminile è un'ulteriore riconoscimento, considerando quanto il movimento dell'altro calcio si stia evolvendo, appassionando milioni di persone in tutto il mondo. Come dimostrato dai seguitissimi Mondiali 2019.

Altre squadre

In questa stagione di Champions League le squadre femminili italiane si sono fermate entrambe ai sedicesimi di finale: Juventus e , partite proprio da questo punto della competizione dopo aver evitato i playoff riservati a squadre provenienti da tornei minori, sono state eliminate da e .

Anche in questa femminile Juventus e Fiorentina sono le favorite per la qualificazione alla prossima Champions, con le bianconere largamente in vantaggio (prime con 44 punti in classifica) e le viola a cercare di staccare e .

Per le squadre italiane il cammino di crescita è appena iniziato, visto lo strapotere delle squadre tedesche e francesi: il Lione sta dominando in lungo e in largo la Champions League femminile, con quattro trionfi consecutivi e sei nelle ultime nove edizioni.