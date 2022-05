Finale di Champions femminile, niente sold-out allo Juventus Stadium: tanti posti vuoti

La finale più ovvia, quella maggiormente attesa. Lione e Barcellona si contendono l'ultimo atto della Champions League femminile 2022. Le francesi, vincitrici del torneo in sette occasioni, sfidano le campionesse in carica del Barcellona, autrici di una stagione incredibile nella Liga e di continuo dominio in Europa. L'ultimo atto a Torino, ma Juventus Stadium che non ha fatto registrare il soldout.

Dopo i record mondiali di affluenza per un match di calcio femminile fatti registrare al Camp Nou tra il Barcellona e il Real Madrid e tra le stesse blaugrana e il Wolfsburg (oltre 91.000), la finale di Champions League 2022 non è sold-out: tanti posti vuoti nello stadio della Juventus, con 35.000 presenze su 41.000 totali dell'impianto che ospita le gare bianconere.

A pesare sul mancato stadio al completo è stato soprattutto il mancato arrivo in massa del pubblico del Lione: allo Stadium sono infatti presenti almeno tre volte di più quelli del Barcellona, oramai attaccattissimi a Putellas e compagni al pari della squadra maschile.

Del resto il Barcellona femminile è al top del calcio nel 2022, grazie alla Champions vinta, alla Liga conquistata, al Pallone d'Oro di Putellas e al secondo posto di Hermoso. Non si può dire lo stesso della squadra maschile, che da anni fatica in Champions e ha appena concluso un'annata pregna di delusioni.

La UEFA aveva messo a disposizione dei tifosi di Lione e Barcellona biglietti gratuiti per chi ha avuto modo di essere maggiormente presente durante la stagione delle due squadre, ma solamente i tifosi blaugrana hanno invaso Torino per assistere alla finalissima.

Il costo dei biglietti per la finale, tra i 10 e 20 euro, non ha comunque portato la finale di Champions League ad ottenere il sold-out: un peccato, considerando lo spettacolo già nella prima parte di gara con il destro all'incrocio della francese Henry, abile a dare il vantaggio al Lione già dopo sei minuti.