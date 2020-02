Finale Coppa Italia di Serie C: sarà Juventus Under 23-Ternana

Dopo la Juventus Under 23 è la Ternana la seconda finalista della Coppa Italia di Serie C: gli umbri hanno eliminato il Catania.

La Coppa di Serie C ha finalmente la sua finale: dopo la Under 23 è il turno della Ternana raggiungere l'ultimo atto della competizione che, in caso di vittoria, garantisce l'accesso al primo turno della fase nazionale dei playoff.

Gli umbri hanno eliminato il Catania, bloccato sullo 0-0 al' Massimino': nulla da fare per gli etnei, sconfitti lo scorso 29 gennaio per 2-0 e a cui sarebbe servita un'impresa per cambiare le sorti della qualificazione.

Impresa riuscita invece ai bianconeri che si sono resi protagonisti di una clamorosa rimonta battendo per 4-0 la Feralpisalò nel match di ritorno e ribaltando lo 0-2 dell'andata maturato in terra lombarda.

Per entrambe le compagini ci sarà dunque la possibilità concreta di lottare per la promozione in Serie B: occasione unica in particolar modo per la Juventus Under 23, attualmente solo quattordicesima nel girone A di Serie C; quarto posto per la Ternana nel raggruppamento C, a undici lunghezze dalla capolista Reggina.

La finale si disputerà con un doppio appuntamento: allo stadio 'Giuseppe Moccagatta' di Alessandria per l'andata in programma il prossimo 11 marzo, mentre il ritorno andrà in scena un mese più tardi il 15 aprile al 'Libero Liberati' di Terni.

La squadra detentrice della di Serie C è la Viterbese Castrense che, lo scorso anno, sconfisse il Monza per 1-0 nel ritorno in casa dopo l'1-2 del primo atto in Brianza: decisivo il goal di Atanasov al 92'.