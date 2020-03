Finale Coppa Italia Serie C Juventus Under 23-Ternana: date e dove vederle in tv e streaming

La finale di coppa Italia Serie C sarà ta tra Juventus Under 23 e Ternana: date e dove vedere le due partite in tv e streaming.

Soltanto al suo secondo anno di esistenza, la Under 23 ha messo nel mirino il suo primo trofeo: la Coppa di Serie C. I bianconeri hanno raggiunto la finale da giocare contro la Ternana. 180 minuti per, di fatto, scrivere la storia. E aggiungere un altro trofeo nella bacheca bianconera.

La finale, inizialmente in programma a marzo, è stata rimandata al mese di aprile a causa dell'emergenza coronavirus.

FINALE COPPA ITALIA SERIE C JUVENTUS UNDER 23-TERNANA: DATE E ORARIO

La finale Juventus Under 23-Ternana si giocherà sui 180 minuti. La gara d'andata è in programma mercoledì 8 aprile a Terni alle ore 20.30, mente la gara di ritorno è fissata per il 22 aprile in casa dei bianconeri, a orario ancora da chiarire.

FINALE COPPA ITALIA SERIE C JUVENTUS UNDER 23-TERNANA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Juventus Under 23-Ternana, finale di di Serie C, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Eleven Sports, piattaforma web che ha i diritti di trasmissione per tutte la Serie C e anche per la Coppa Italia. Gli abbonati potranno seguire la sfida anche sulla smart , scaricando l'applicazione, o collegando la propria tv ad Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli abbonati a Eleven Sports potranno seguire la finale di Coppa Italia di Serie C anche in diretta streaming sul proprio computer o su dispositivi mobili come tablet e smartphone: basterà soltanto collegarsi sito web o scaricare l'app sui propri dispositivi mobili.