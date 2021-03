Finale di Coppa Italia a Reggio Emilia: manca solo l'annuncio

Per la prima volta dal 2008, la finale di Coppa Italia non si disputerà a Roma ma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, secondo 'La Repubblica'.

La finale di Coppa Italia non si disputerà a Roma. Per la prima volta dal 2008, quando si tornò a giocarla in gara unica, l'ultimo atto della coppa nazionale traslocherà. Lo Stadio Olimpico della Capitale cederà quindi il testimone.

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', Per la sfida tra Juventus e Atalanta in programma il 19 maggio è pronto il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Regione Emilia-Romagna infatti se l'è aggiudicata grazie a un'operazione di sponsorizzazione che garantirà alla Lega di Serie A poco meno di un milione di euro.

L'ufficialità arriverà solo dopo che il Consiglio di Lega avrà dato il via libera, ma è quasi inevitabile: sia Juve che Atalanta erano contrarie a giocare a Milano e per Roma c'erano problemi con la UEFA e con il recupero di Lazio-Torino (fissato proprio il 19 maggio).

Juventus e Atalanta, quindi, a poco più di un mese dal fatidico appuntamento, possono cominciare a pensare all'idea di giocare al Mapei Stadium, arena dove la Vecchia Signora qualche mese fa ha alzato la Supercoppa Italiana contro il Napoli.