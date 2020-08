Finale Coppa Italia Primavera Verona-Fiorentina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Verona e Fiorentina si affrontano nella finale della Coppa Italia Primavera: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

VERONA-FIORENTINA PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: - (finale Coppa Primavera)

- (finale Coppa Primavera) Data: 26 agosto 2020

26 agosto 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sportitalia

Sportitalia Streaming: Sportitalia

E' giunta all'ultimo atto la Primavera: a contendersi la vittoria nella finalissima saranno il Verona e la Fiorentina, reduci da due stagioni completamente all'opposto.

Gli scaligeri hanno concluso al quarto posto il campionato di Primavera 2 (interrotto dalla pandemia) mancando la promozione in Primavera 1, dove i toscani hanno deluso le aspettative chiudendo all'undicesimo posto.

Il cammino del Verona nella Coppa Italia Primavera è iniziato dal basso, addirittura dal primo turno: eliminate in sequenza , la Berretti del Pordenone, , e . L'avventura della Fiorentina è iniziata invece agli ottavi di finale: superate , e .

Altre squadre

Per il Verona sarebbe il primo successo nella competizione, il quinto per la Fiorentina che trionfò nella scorsa edizione.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete tutto l'occorrente sulla finale di Coppa Italia Primavera tra Verona e Fiorentina: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-FIORENTINA PRIMAVERA

Verona-Fiorentina Primavera si giocherà mercoledì 26 agosto 2020 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, rigorosamente a porte chiuse in osservanza alle norme di contenimento del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

La finale di Coppa Italia Primavera tra Verona e Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre).

Sarà possibile seguire Verona-Fiorentina Primavera anche in collegandosi sul sito ufficiale di Sportitalia e accedendo alla sezione delle dirette.

VERONA (4-3-3): Ciezkowski; Gresele, Bracelli, Calabrese, Corradini; Brandi, Squarzoni, Jocic; Yeboah Ankrah, Sane, Amayah.

FIORENTINA (4-3-1-2): Brancolini; Pierozzi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Bianco, Fiorini, Beloko; Pierozzi; Spalluto, Duncan.