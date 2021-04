Atletico Bilbao-Barcellona dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Athletic e Barcellona si giocano la finale di Coppa del Re 2021: tutte le info sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ATLETICO BILBAO-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico Bilbao-Barcellona

Atletico Bilbao-Barcellona Data: 17 aprile 2021

17 aprile 2021 Orario: 21.30

21.30 Canale tv: Nove

Nove Streaming: Discoveryplus.it/canali/nove

Seconda finale di Coppa del Re in poche settimane. Dopo l'edizione 2020 disputata tra Atletico Bilbao e Real Sociedad, con i secondi vincitori del Derby basco e del trofeo, è ora di quella 2021 tra il Barcellona e la stessa squadra biancorossa, alla seconda opportunità di spezzare la maledizione della competizione.

E' infatti dal 1984 che l'Athletic Bilbao non vince la Coppa del Re e da allora ha subito quattro sconfitte nella finalissima. All'opposto il discorso del Barcellona, capace di conquistare recentemente il trofeo quattro volte consecutive tra il 2015 e il 2018.

Il Barcellona è riuscito a raggiungere la finale di Coppa del Re rimontando il 2-0 nella semifinale d'andata persa contro il Siviglia con un 3-0 ai supplementari, mentre l'Atletico Bilbao ha eliminato il Levante nei tempi extra di ritorno con un complicato 2-1 (andata 1-1).

In questa pagina tutte le informazioni su Athletic Bilbao-Barcellona dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ATLETICO BILBAO-BARCELLONA

La finale di Coppa del Re 2020/2021 si disputerà allo Stadio de la Cartuja di Siviglia: Atletico Bilbao e Barcellona a confronto sabato 17 aprile alle ore 21:30, ancora una volta a porte chiuse e dunque senza tifosi causa pandemia di coronavirus.

Atletico Bilbao-Barcellona, finale di Coppa del Re, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Nove, canale 9 del digitale terrestre e tivùsat, numero 145 su Sky.

Per poter assistere in diretta streaming alla finale di Coppa del Re tra Atletico Bilbao e Barcellona basterà sintonizzarsi con tablet, cellulare o pc su Discoveryplus.it/canali/nove.

ATLETICO BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray, Iñigo Martinez, Yuri Berchiche; Berenguer, Dani Garcia, Vencedor, Muniain; Iñaki Williams, Raul Garcia.

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Araújo, Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Alba; Messi, Griezmann.