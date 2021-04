Finale Coppa del Re 2020, Athletic Bilbao-Real Sociedad dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Athletic Bilbao e Real Sociedad si giocano la finale di Coppa del Re rinviata un anno fa. Tutte le info sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Finalmente Athletic Bilbao-Real Sociedad. Le due formazioni più prestigiose dei Paesi Baschi si affrontano in uno strepitoso derby per assegnare la Coppa del Re 2019/20, la cui finale, originariamente in programma il 18 aprile 2020, è stata rinviata a causa dello scoppio della pandemia.

Inizialmente Athletic Bilbao e Real Sociedad avrebbero voluto disputare la grande sfida con la presenza del pubblico sugli spalti. Anche per questo la gara è stata spostata di quasi un anno rispetto alla sua data originaria. Con l'emergenza Covid ancora in corso, però, le tribune dello Stadio Olimpico di Siviglia, ovvero lo stadio scelto per ospitare il derby, saranno nuovamente vuote.

La curiosità relativa all'Athletic Bilbao, che quest'anno ha già conquistato la Supercoppa di Spagna, è che i biancorossi disputeranno due finali di Coppa del Re in appena 15 giorni: la prima, relativa appunto al 2020, contro la Real Sociedad, e la seconda, relativa all'edizione in corso, contro il Barcellona il 17 aprile.

Se la Real Sociedad torna a disputare una finalissima di Coppa del Re a distanza di 32 anni dall'ultima (sconfitta per 1-0 contro il Barcellona nel 1988), l'Athletic Bilbao è maggiormente abituato a giocarsi il secondo trofeo spagnolo per importanza: negli ultimi 12 anni ha raggiunto la finale 4 volte, perdendo in 3 occasioni contro il Barça in attesa della sfida del 17 aprile contro gli stessi catalani.

In questa pagina tutte le informazioni su Athletic Bilbao-Real Sociedad dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Athletic Bilbao-Real Sociedad, finale in gara unica della Coppa del Re 2019/2020, si giocherà nella serata di sabato 3 aprile 2021 allo Stadio Olimpico di Siviglia, denominato anche La Cartuja, a porte chiuse. Il calcio d'inizio del derby basco è in programma alle ore 21.30.

Al momento non è stata ancora annunciata ufficialmente una copertura televisiva per la finale di Coppa del Re 2019/2020 tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Il derby basco non sarà dunque visibile in diretta tv.

Allo stesso modo,non sarà visibile nemmeno in streaming. Nessuna emittente ha infatti acquisito i diritti per trasmettere, tramite dispositivi come pc, smartphone o tablet, la finale in diretta.

Marcelino ha praticamente tutta la rosa a disposizione e potrà proporre il miglior undici possibile: in campo dunque De Marcos, Yeray, Iñigo Martinez e Yuri Berchiche davanti al portiere Unai Simon, con l'ex granata Berenguer, Unai Lopez, Mikel Vesga e Muniain a centrocampo e in attacco la coppia formata da Iñaki Williams e Raul Garcia.

La Real Sociedad ha recuperato David Silva dall'infortunio rimediato nelle scorse settimane, ma l'ex Manchester City potrebbe iniziare in panchina. Davanti Isak assieme a Oyarzabal e a uno tra Portu e Januzaj. Muñoz potrebbe prendere il posto dell'infortunato Monreal sulla sinistra.

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray, Iñigo Martinez, Yuri Berchiche; Berenguer, Unai Lopez, Mikel Vesga, Muniain; Iñaki Williams, Raul Garcia. All. Marcelino

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Alex Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Guevara, Zubimendi, Mikel Merino; Portu, Isak, Oyarzabal. All. Alguacil